DEVA Partisi ilk anketini yaptırdı, işte Babacan'ın masasındaki sonuçlar

Ali Babacan liderliğindeki DEVA Partisi'nin yaptırdığı ilk ankete göre; mevcut siyasal partilerden memnun kalmayanlar yüzde 36 oranında.



AKP'den ayrılarak DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan, ilk seçim anketini yaptırdı.



Yapılan ankete göre; yeni bir partiye oy verebileceğini ifade edenlerin oranı en az yüzde 17-18 civarında olduğu belirtildi.



Tarafsız Haber Ajansı'ndan Mehtap Gökdemir'in haberine göre; DEVA Partisi'nin Ankara'da Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Genel Merkez Binası'ndaki fiziki çalışmalar tamamlandı. Ancak yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle taşınmak için önümüzdeki hafta beklenecek.



Genel Merkez'in açılışı ise korona ve Ramazan nedeniyle yapılması beklenmiyor. Parti yöneticilerinin önümüzdeki haftadan itibaren Genel Merkez'de çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Yeni bir yapıya oy vereceklerin oranı yüzde 18

DEVA Partisi'ne İstanbul'dan bir şirket tarafından sunumda bulunuldu. Yapılan sunuma göre yüzde 36 gibi bir oran mevcut siyasal partilerden memnun olmadığını belirtti.



Yeni bir yapıya oy verebileceğini ifade eden grubun da en az yüzde 17-18 civarında rakamlar olduğu ifade edildi.



