DEVA Partisi İl Başkanı, görevinden istifa etti

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Kayseri İl Başkanı Begüm Başmısırlı, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Parti tarafından istifasının sebebi olarak iş yoğunluğu gösterilirken, Başmısırlı, kendi isteğiyle istifa etmediği, genel merkeze hakkında sözlü ve yazılı şikâyetlerin gitmesi sebebiyle istifa etmesinin istendiği iddialarını reddetti.

Kayseri DEVA Kurucu İl Başkanı Begüm Başmısırlı, istifa etti. Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Bölge Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Gezer imzalı açıklamada, Başmısırlı’nın istifasının sebebi olarak iş yoğunluğu gösterildi.

Başmısırlı’nın istifasının ardından, kendi isteğiyle istifa etmediği, genel merkeze hakkında sözlü ve yazılı şikâyetlerin gitmesi sebebiyle istifa etmesinin istendiği iddia edildi. Başmısırlı’nın istifasında, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin ile iletişim sorununun da etkili olduğu öne sürüldü.

Sadullah Ergin ile ilgili iddiaları, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla yalanlayan Başmısırlı, “Basında yer alan Genel Merkez ile iletişimsizlik yaşadığıma ve Teşkilat Başkanım Sn. Sadullah Ergin Bey ile iletişimde sorun yaşadığıma dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Ben siyasi hayatıma DEVA mensubu ve gönüllüsü olarak devam ediyorum” dedi.