DEVA Partisi: Hükümetin Libya ile imzaladığı antlaşma “içi boş bir belge”

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DEVA Partisi Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı Abdurrahman Bilgiç, düzenlediği basın toplantısında Libya’ya yatırım yapan Türk şirketlerinin Libya’da yaşanan iç savaş nedeniyle zarara uğradığını ve alacaklarını tahsil edemediğini söyledi. Zararın ekonomik sıkıntıları hafifletebilecek boyutlarda olduğunu ifade eden Bilgiç, hükümetin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’yle 13 Ağustos’ta imzaladığı anlaşmayı ise “içi boş bir belge” sözleriyle değerlendirdi.

Libya'da ihalesi alınmış ve yarım kalmış projelerin toplam tutarının 19 milyar dolar olduğunu belirten Bilgiç, ayrıca şirketlerin yatırımların yağmalanmaması için Çad ve Nijerli güvenlik güçlerine aylık büyük bedeller verdiğini söyledi.

İktidarın imzaladığı antlaşmayı “Şirketlerimiz, ilgili Libya İdaresi/işverenleriyle sorunlarını konuşarak ve sulh yoluyla çözsünler; biz de iki hükûmet olarak 90 ve 180 günlük süreler içerisinde duruma bakalım” olarak değerlendiren Bilgiç, hiçbir firmanın alacağını henüz tahsis edemediğini söyledi.