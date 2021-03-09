DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Siyasal şiddet affedilir bir şey değil

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gazeteci Levent Gültekin'in uğradığı saldırıya ilişkin, "Bu gerçekten ülkemiz adına bir utançtır. Ve ülkemizde 90'lı yıllardan bu yana tamamen artık literatürden çıkmışken, tekrar siyasi partilerin yöneticilerine dönük, gazetecilere dönük şiddet eylemleri asla kabul edilemez" dedi.

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Babacan, Ankara Balgat’taki esnaf ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gazeteci Levent Gültekin'in uğradığı saldırı ile ilgili soru üzerine Babacan şu yanıtı verdi:

"Çok faydalı olur"

"Gerçekten ifade özgürlüğü diyorsanız, gerçekten basın özgürlüğü diyorsanız. Ve basının gerçekten tarafsız ve bağımsız haber yapmasını istiyorsanız, yapılacak çok basit bir şey var. Eylem planı açıklamaya falan gerek yok. Bir açıklama yapılır: ‘'Biz bundan sonra eleştirel baktığı için, eleştiri yazısı yazdığı için hiçbir gazeteciyi işten kovdurtmayacağız’ diye bir açıklama gelebilir aslında. Bu çok faydalı olur, Türkiye’ye reçeteyi veriyorum. "

"Siyasal şiddet affedilir bir şey değil"

"Siyasal şiddet meselesi, tabii bu affedilebilir bir şey değil. Maalesef bunu da gördük. Bu ülkede siyasal şiddet, tekrar artık sokaklarda. Bunların da sorumluları belli, kimse uzaklarda aramasın. Bu gerçekten ülkemiz adına bir utançtır ve ülkemizde 90'lı yıllardan bu yana tamamen artık literatürden çıkmışken, tekrar siyasi partilerin yöneticilerine dönük, gazetecilere dönük şiddet eylemleri asla kabul edilemez."

"Kısıtlamaların adil olması lazım"

Bir gazetecinin AKP kongrelerinde pandemi kurallarına uyulmaması ile ilgili sorusu üzerine ise Babacan, "Pandemi çok önemli ve pandemi ile ilgili tedbirlerin eksiksiz alınması gerekiyor. Kısıtlamaların adil olması lazım. Şeffaf kurallara bağlı olunması lazım. Kuralı koyan kendi uymazsa o zaman vatandaştan kurala uymasını bekleyemez. Ama bunun yapılmadığını görüyoruz." (ANKA)