DEVA Partisi 'engeli' aştı; Türkiye'de ilk kez engelli bir kadın ilçe başkanı seçildi

Tekirdağ ve Trakya’da binlerce engellinin toplumda daha görünür olmasına yönelik projelere imza atan ve kendisi de engelli olan Şerife Türüdü, DEVA Partisi Tekirdağ Süleymanpaşa İlçe Başkanı seçildi.

Türüdü, sivil toplumda yapmakta olduğu 'Engelsiz Hayat, Engelsiz Siyaset’ projelerini DEVA Partisi Tekirdağ Kurucu İl Başkanı Hasan Berk Çebi ile bu kez siyasi arenaya taşıyacak.

DEVA Partisi’nde gerçekleşen bu önemli adım, Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyor.

11 Ekim’de yapılan merkez ilçe kongresinde başkan seçilen Türüdü, T24’e yaptığı açıklamada Türkiye’de engelli ilk merkez ilçe başkanı olmaktan onur duyduğunu ifade ederek, “İlk olmak güzeldir ama çok da zordur. Çok büyük sorumluluktur, beklentiler yüksektir, ekibimle birlikte iyi işler yapacağımıza inanıyorum” dedi.

20 yıl önce geçirdiği bir kaza sonucu engelli olan Şerife Türüdü, “Kazanın ardından işimde aynı performansta olduğumu, bilgi birikimimde herhangi bir eksilme olmadığını insanlara anlatmakla uğraştım yıllarca. Herkes dezavantajlı durumda kalabilir. Bu sürecin ardından engellilerin problemlerini anlatmak ve toplumsal hayattaki rollerini artırabilmeye, sesini duyurmaya kendimi adadım" dedi. Derneklerde ve STK'larda pek çok projeye imza atan Türüdü, Tekirdağ Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı olarak yaptığı göreve devam edeceğini vurgulayarak, "Bundan sonra da engellilerin, şiddete uğrayan kadınların, istismara uğrayan çocukların sesini duyurmak için çalışacak, onlara hizmet edeceğim" diye konuştu.

Türüdü, Türkiye’de engellilerin toplumsal hayattan kopuk olduğunu dile getirerek, “Yıllar önce İngiltere’ye gitme şansım olmuştu. Orada engellilerin sokaklarda toplumla iç içe olduğunu görmüştüm. ‘Ne kadar çok engelli var’ diye düşünmüştüm. Ancak sonradan fark ettim ki İngiltere’de Türkiye’ye nazaran daha çok engelli yok, tam aksine bütün siyaset, kamusal hayat, sosyal ilişkiler, caddeler engellilerin toplumsal hayata kolaylıkla girebilmesi ve adapte olabilmesi için uygun hale getirilmiş” diye konuştu.

"Engelsiz hayat için engelsiz siyaset gerekiyor"

Türüdü, engellilerin yalnızca siyasette değil, pek çok alanda temsil edilmediğini belirterek, “Tekirdağ’da evimin önünde sokağa insem iki yüz metre ileriye yardımsız gidemem. Otobüse, metroya, çalıştığım yerlere yardımsız ulaşamamaktan bahsetmiyorum bile… Siyasete gelene kadar pek çok alanda erişilebilirlik sorunu yaşıyorum. Önce engelsiz hayat için engelsiz bir siyaset kurgulanması gerektiğini anladım. Bu nedenle toplum faaliyetlerimi siyasi bir çatı altında yapmamın daha çok imkân sağlayacağını ve böylece daha çok kişiye ulaşabileceğimi fark ettim. DEVA çatısı altında engellilerin toplumsal hayatta daha çok katılmaları için mücadele edeceğim. STK'larda ne yapıyorsam aynı şeyi yapacağım, daha çok insan ulaşabilmek, dokunabilmek onların gönüllerine girmek, dertlerine çözüm olmak amacıyla siyasete girdim” ifadesini kullandı.

(DEVA Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi İlker Çelik ile Şerife Türüdü)

Siyasette yerel yönetimde rol almanın insanlarla daha yakın temas kurmaya imkân tanıyacağına dikkat çeken Türüdü, “Biz yerelde bire bir temas edeceğiz insanlarla, daha çok insana değmeye ulaşmaya çalışacağız, ekibimle yurt dışı araştırmaları yapıyoruz. Avrupa ülkelerinde neler yapılmış diye araştırıyor, örnek alıyoruz. Bir farklılık yaratacağımıza eminim, bir kadının elinin değdiği her yer bir şekilde güzelleşiyor. Hem bir kadın hem bir engelli olarak bu hizmet işine gönül koydum, uzun süre düşündüm. Platformum geniş tutuldu ve imkânlar sağlandı. En büyük zenginliğim, insanların problemlerine çözüm üretebilmek” dedi.

"Teşkilatlarda yüzde 1 engelli kotamız var"

DEVA Partisi'nin Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen ise, Tekirdağ ilinde başlattıkları 'Engelsiz Hayat Engelsiz Siyaset' projesini adım adım geliştirerek, tüm Türkiye'ye yaymak istediklerini söyledi. Bu kapsamda bütün DEVA teşkilat kadrolarında yüzde bir engelli kotası olduğuna dikkat çekti.

(Hasan Berk Çebi, Şerife Türüdü, Elif Esen)

DEVA Partisi Tekirdağ Kurucu İl Başkanı Hasan Berk Çebi de Şerife Türüdü'nün ekibiyle birlikte Tekirdağ'da büyük başarılara imza atacağından emin olduğunu söyledi. Çebi, "Kendisi tekerlekli sandalyede ama hızına yetişemiyoruz" diye ekledi.

(DEVA Partisi Teşkilatı)