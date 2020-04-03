DEVA Partisi: Belediyeler devlet içinde devlet değil, devletin bir parçasıdır

İçişleri Bakanlığı'nın 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nu gerekçe göstererek CHP'li büyükşehir belediyelerinin Koronavirüs nedeniyle bağış toplama kampanyalarını durdurmasının ardından bir tepki de Demokrasi ve Atılım Partisi'nden (DEVA) geldi. DEVA Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Mehmet Emin Ekmen, "Yerel yönetimler devlet içinde devlet değil, devletin bir parçasıdır. Çağdaş devletler yerel yönetimlerinin güçlülüğü ile övünür" dedi.

TIKLAYIN - Koronavirüs | Belediyelerin yardım kampanyaları neden tartışma yarattı, iktidar ve muhalefet ne diyor?

Independent Türkçe’den Abdulhakim Günaydın'a konuşan Ekmen, dayanışma ve yardımlaşma kanallarının yasaklanmasının aksine artırılarak güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Devletin söz konusu yardımları destekleyerek koordine etmesi gerektiğini ifade eden Ekmen, "Yasaklama değil dayanışma ve koordine zamanıdır" dedi.

"Belediyelerin bağış kabul etme yetkileri, kampanyaları koordine yetkisini de içerir"

Ekmen, alınan kararın hem ihtiyaç sahiplerine yardımları gitmesine engel olunduğunu hem de morallerin bozulmasına yol açtığını vurguladı. Belediyelerin bağış kabul etme yetkilerinin kampanya ve benzeri koordine yetkisini de içerdiğini hatırlatan Ekmen, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanlığının yasağına gelince, Yardım Toplama Kanunu açısından doğru gözükebilir ama diğer yanda belediyeler ve büyükşehirler yasası var ve bu iki yasa da özel yasa oldukları için uygulamada öncelikli yasa olarak kabul edilirler. Belediyelerin bağış kabul etme yetkilerinin varlığı, buna dair kampanya ve benzeri koordine yetkisini de içerir."

"Yerel yönetimler devlet içinde devlet değil, devletin bir parçasıdır"

Belediyelerin de devletin bir parçası olduğunu işaret eden Ekmen, "Bir an için bakanlık haklı olsa bile, yapılması gereken yasaklama, hesaplara el koyma değil, eksikliklerin tamamlanması için ilgili belediyelerin dikkatini çekmek olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Mehmet Emin Ekmen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yerel yönetimler devlet içinde devlet değil, devletin bir parçasıdır. Çağdaş devletler yerel yönetimlerinin güçlülüğü ile övünür. Yasayla yetkileri belirlenmiş, merkezi hükümetin denetimi altında çalışan belediyelerin adeta paralel yapılar olduğu iddiası kabul edilemez."

Belediyelerin banka hesapları bloke edilmişti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin il başkanları toplantısında "Devletin içinde devlet olmaz" diyerek belediyelerin yardım kampanyasına karşı çıkmıştı. Bankalar, belediyelerin yardım hesaplarını bloke etmişti.