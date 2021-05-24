DEVA Partili Yeneroğlu, Venezuela'dan ithal edilen peynirleri Meclis gündemine taşıdı: Gümrük vergisi neden sıfıra indirildi?

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DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in "uyuşturucu" iddiaları sonrası yeniden gündeme gelen Venezuela'dan ithal edilen peynirleri Meclis gündemine taşıdı. Yeneroğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un yanıtlaması için verdiği soru önergesinde, "Peynirlerin ithalinde gümrük vergisi neden sıfıra indirilmiştir?" diye sordu.

DEVA Partili Yeneroğlu, Sedat Peker'in kokainin Latin Amerika'dan Türkiye’ye sevkinde eski Başbakan ve AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım’a ait gemilerin kullanıldığını; Erkan Yıldırım’ın bu nedenle Ocak ve Şubat aylarında iki kez Venezuela’ya gittiğini öne sürmesinin ardından Venezuela'dan ithal edilen peynirleri meclis gündemine taşıdı.

Ticaret Bakanı Muş'un yanıtlaması için soru önergesi veren Yeneroğlu, "22 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; Venezuela’da sıfır gümrük vergisiyle '500 ton taze peynir, 500 ton eritme peynir, 500 ton diğer peynir, bin ton pirinç, 2 bin ton yulaf, 400 ton yerfıstığı, bin ton rep veya kolza tohumları, 5 bin ton ayçiçeği tohumu, 2 bin ton hint yağı tohumu, 2 bin ton susam tohumu, 2 bin ton aspir, 200 ton yağlı tohum, 1500 ton çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları' edileceği kararı ithal edilebilmesine imkan sağlanmıştır. Venezuela’nın Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’nce verilen ülkede şap hastalığının olmadığına dair sertifikası yoktur. Türkiye’de yüzlerce çeşit peynir üretilmesine rağmen nakliyesi sırasında soğuk zincirinin bozulması ihtimali bulunan kuş uçuşu 10.500 kilometre ötedeki Venezuela’dan sıfır gümrük vergisiyle peynir ithaline imkan verilmesi soru işaretleri doğurmuştur" dedi.

Yeneroğlu, Muş'a şu soruları yöneltti:

1- Venezuela’dan taze peynir, eritme peynir ve diğer tür peynirlerin ithalinde gümrük vergisi neden sıfıra indirilmiştir?



2- Peynir ithalinde gümrük vergisinin sıfıra indirilmesinden sonra Venezuela’dan kaç ton peynir ithal edilmiştir?



3- Venezuela’dan ithal edilen peynirler hangi gümrük kapılarından Türkiye’ye girmiştir?



4- Hangi şirketler Venezuela’dan peynir ithal etmiştir?



5- İthal edilen peynirlerin kilogram başına maliyetleri nedir?



6- İthal edilen peynirler nerede ve kilogramı kaç liraya satılmıştır?

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