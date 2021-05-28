DEVA Partili Yeneroğlu, Ticaret Bakanı'na Yalıkavak Marina'yı sordu: Kimler tarafından, hangi tarihlerde, ne kadar bedelle hisseler alınıp satılmıştır?  

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları ile tartışma konusu olan Yalıkavak Marina'ya ilişkin olarak Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Yeneroğlu, "Son 10 yıl içerisinde Bodrum Yalıkavak Turizm ve Yat Limanı Yatırımları ve Ticaret A.Ş. hisselerinin cebir ve tehditle çok defa değerinin altında el değiştirdiği iddiaları nedeniyle kamuoyunda soru işaretleri doğmuştur" dedi.

Yeneroğlu, Muş'a şu soruları yöneltti:

1- Bodrum Yalıkavak Turizm ve Yat Limanı Yatırımları ve Ticaret A.Ş. hisselerinde son 10 yıl içerisinde kimler tarafından, hangi tarihlerde, ne kadar bedelle, yüzde kaç oranındaki hisseler alınıp satılmıştır?



2- Bodrum Yalıkavak Turizm ve Yat Limanı Yatırımları ve Ticaret A.Ş. şirketinin mevcut ortakları kimlerdir?



3- Bodrum Yalıkavak Turizm ve Yat Limanı Yatırımları ve Ticaret A.Ş.’nin hisselerinin el değiştirdiği tarihlerdeki ve bugünkü piyasa rayiç bedeli nedir?



4- Bodrum Yalıkavak Turizm ve Yat Limanı Yatırımları ve Ticaret A.Ş.’de eski İçişleri Bakanı Mehmet AĞAR’ın oğlu Elazığ Milletvekili Tolga AĞAR hisse sahibi olmuş mudur? Olmuşsa hangi tarihte hisse sahibi olmuş, hangi tarihte bu hisseleri el değiştirmiştir? Bu hisseleri hangi bedelden almış, hangi bedelden satmıştır?



5- Bodrum Yalıkavak Turizm ve Yat Limanı Yatırımları ve Ticaret A.Ş.’de eski İçişleri Bakanı Mehmet AĞAR hisse sahibi olmuş mudur? Olmuşsa hangi tarihte hisse sahibi olmuştur?



6- Ege denizi ve Akdeniz kıyılarındaki turizm işletmelerinde şirketlerin yasa dışı müdahalelere maruz kalma tehlikesi var mıdır?

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