DEVA Partili Yeneroğlu'ndan Adalet Bakanı Gül'e: Yüksek yargı harçları vatandaşlarımızın hakkını aramasını engelliyor

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 2022 yeniden değerleme oranına göre yargı harçlarına gelen yüzde 36,2’lik zamların hukuken haklı olan vatandaşların dahi yargı organlarına başvurmalarına engel olacağını söyleyerek cevaplaması istemiyle Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e sorular yöneltti.

Yargı harçlarının nispi veya maktu olması fark etmeksizin oldukça yüksek olduğunu belirten Yeneroğlu, “Yargı harçlarının yüksek olması hukuken haklı olan vatandaşlarımızın dahi yargı organlarına başvurmasına engel olarak yargı süreçlerini yürütme niyetlerinden vazgeçmelerine neden olmaktadır. Yargı harçlarını ödeyemeyecek durumda olan ancak haklı olduğu açıkça görülen kişilerin yargı harçlarını avukatların üstlenmesi durumu uygulamada oldukça yaygınlaşmıştır. Hak arama hürriyetini ihlal edecek boyuta ulaşan, vatandaşların hak mahrumiyetine avukatların ise meslek kuralları dışında mâli külfet altına girmesine sebep olan nispetteki yargı harçlarının nispi ve maktu olması fark etmeksizin düşürülmesi gerekmektedir.” dedi.

"Vatandaşların devlet kanalı ile hakkını aramasının önünü tıkayacak"

“2022 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlenmiş olup söz konusu oran çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda yer alan vergi, harç ve ceza tutarlarına etki etmektedir. Harçlar Kanunu’nun 138. maddesinin 3. fıkrasına göre yargı harçları da yeniden değerleme oranına göre %36,2 oranında artacaktır. Hal böyleyken zaten yüksek olan maktu yargı harçlarının %36,2 oranında artması vatandaşların yargı nezdinde hakkını aramasını engelliyor ve buna bağlı olarak toplumsal barış ve toplumsal düzen daha fazla bozulacak, vatandaşların yargı yoluyla hakkını elde edebileceğine dair güveni daha fazla zedelenecektir.”

Yeneroğlu, şu soruları yöneltti:

1- Nispi ve maktu yargı harçlarında indirim yapılacak mıdır?

2- Maktu yargı harçlarının 2022 yılı için yüzde 36,2 yeniden değerleme oranında artışa tâbi tutulmaması için özel bir düzenleme yapılacak mıdır?

3- Cumhurbaşkanı kararı ile yeniden değerleme oranında bir indirim yapılacak mıdır?