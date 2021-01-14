DEVA Partili Yeneroğlu, Çin-Türkiye Suçluların İadesi Andlaşması'nı sordu: Sincan Uygur doğumlu kaç kişi iade edildi?

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DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, 13 Mayıs 2017 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında imzalanan “Suçluların İadesi Andlaşması” hakkında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nca cevaplanması istemiyle bir soru önergesi verdi.

Çin Halk Cumhuriyeti’nde milyonlarca Uygur Türkü ve farklı etnik kökenden Müslümanlar'ın yaşadığını hatırlatan Yeneroğlu, "Çin Halk Cumhuriyeti tarafından sistematik şekilde ağır insan hakları ihlallerine uğrayan çoğunluğu Uygur Türkü olan on binlerce Çin vatandaşı Müslüman, yaşadıkları zulümden kaçarak ülkemizde ikamet etmektedir. Bu minvalde Türkiye ile Çin arasında yapılan suçluların iadesi andlaşması iki devlet arasındaki standart bir adli yardımlaşma andlaşması olarak değerlendirilemez" dedi.

Yapılan andlaşma ile Uygur Türkleri'nin Çin'e iadesinin gerçekleşeceğini söyleyen Yeneroğlu, "AİHS’nden doğan yükümlülüklerimize göre; hiç kimse, ölüm cezasına çarptırılabileceği, işkence veya kötü muameleye uğrayabileceği bir ülkeye teslim edilemez" ifadelerini kullandı.

Yeneroğlu'nun verdiği soru önergesi şöyle: