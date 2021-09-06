DEVA Partili Şanlıoğlu: KYK'ya borcu olanların sayısı 3,1 milyon, KYK'nın alacağı ise 5,3 milyar lira

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Gençlik Politikaları Başkanı Doğa Şanlıoğlu, üniversite öğrencisiyken öğrenim ve harç kredisi alanların Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) olan borçlarına ilişkin olarak, "2020 yılı itibarıyla vergi dairelerine takip için intikal etmiş borçlu sayısı yaklaşık 3,1 milyon kişi; KYK tarafından Maliye Bakanlığı’na tahsil edilmek üzere gönderilen alacak tutarı ise 5,3 milyar TL’dir" dedi.

Doğa Şanlıoğlu, yurttaşların KYK’ya olan borçlarına ilişkin partisinin çözüm önerilerini açıkladı. Şanlıoğlu'nun yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Genç bireylerin, yüksek öğrenim süresince almış olduğu öğrenim kredisi borcunu, mezun olduktan sonra en geç iki yıl süre zarfı sonunda ödemesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu süre zarfınca ödeme yapamayan genç bireylerin borcunun üzerine aylık yüzde 1,40 oranında faiz eklenmektedir. İki yıl içerisinde iş bulamayıp borcunu bir yıl daha ertelemek isteyenlere, yine ödemesi gereken miktar üzerinden faiz eklenmektedir. Geride bıraktığımız 2020 yılı itibarıyla vergi dairelerine takip için intikal etmiş borçlu sayısı, yaklaşık 3,1 milyon kişi; KYK tarafından Maliye Bakanlığı’na tahsil edilmek üzere gönderilen alacak tutarı ise 5,3 milyar TL’dir."

"Uzun yıllar süren işsizlik..."

"TÜİK 2020 Eylül ayı verilerine göre; 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı yüzde 24,3, istihdam oranı ise yüzde 31,6 olarak açıklanmıştır. Ödemeler dengesindeki bozukluk, kamu borç yükündeki artış ve azalan yatırımlar nedeniyle istihdam oranları düşmüş, işsizlik oranları da yüksek seviyelere tırmanmıştır. Bununla birlikte eğitim sistemimizdeki yapısal problemler genç işsizliği negatif yönde etkileyerek yüzde 25 bandının yukarısına taşımıştır. Bu doğrultuda iş gücü piyasalarında iş bulmaları daha da güç hale gelen 15-24 yaş arası grubun almış oldukları KYK kredilerini uzun yıllar süren işsizlik ve yoksulluk süreci içerisinde geri ödemeleri oldukça zorlayıcı bir hal almıştır.”

Dünya genelindeki örneklere bakıldığında ise bazı ülkelerde gelir belirli bir seviyeye ulaşana dek geri ödemenin başlamayacağına, hatta geri ödeme başladığında gelir üzerinden belirlenecek belirli bir yüzde ile ödemenin sınırlı tutulacağına ilişkin uygulamalar görülmektedir."

Çözüm önerileri

Şanlıoğlu, partisinin KYK borçlarına ilişkin çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

-“Borcun peşin ödenmesi durumunda, yurt içi ÜFE farkının yüzde 90’ı yerine tamamından vazgeçilmesini öneriyoruz.

-Aylık taksit ödemelerinin aylık gelirin makul bir oranını aşmaması gerektiğine inanıyoruz.

-Yeniden yapılandırmanın bozulmasına ilişkin koşulların öğrenciler lehine iyileştirilmesini öneriyoruz.

-İki yıllık geri ödemesiz dönemin iş sahibi olmayanlar için endeks uygulanmadan ertelenmesini öneriyoruz.

-Geri ödenecek borcun güncel değerinin hesaplanmasında doğrudan Yİ-ÜFE yerine Yİ-ÜFE ile aylık gecikme zammı oranlarından düşük olanının esas alınmasını öneriyoruz.”

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