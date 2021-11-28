DEVA Partili Şahin: Metin Gürcan’ın henüz ifadesi alınmadı, soruşturma 2020 yılında başlamış

‘Siyasi ve askeri casusluk’ suçlamasıyla İstanbul’da gözaltına alınarak Ankara Terörle Mücadele Şubesi’ne getirilen Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Metin Gürcan’ın yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, Gürcan’ın henüz ifadesinin alınmadığını belirterek, “Soruşturma 2020 yılının nisan ayında başlamış. Teknik ve fiziki takip yapıldığı noktasında harici bir bilgimiz var” dedi.

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, Gürcan’ın yarın adliyeye sevk edilmesini beklediklerini aktararak, son durum hakkında şunları söyledi.

“Ek gözaltı süresi verdiler. İfadeye müracaat etmediler. Pazartesi itibariyle (gözaltı süresi) doluyor. İddiaların, tamamen açık kaynaklara dayalı olarak yaptığı paylaşımlara dayandığı görülüyor. Bunun dışındaki delilleri bizlerle paylaşmadılar.

Siyasi ve askeri casuslukla bağlantılı soruşturama 2020 yılının nisan ayında başlamış. Teknik ve fiziki takip yapıldığı noktasında harici bir bilgimiz var. Konuşuluyor, teknik ve fiziki takip yapıldığı konusu. Bugüne kadar süregelmiş. Suçun niteliği itibariyle ağır bir itham. Nedir, ne değildir; yüzüne karşı açıklanmış bir şey yok. Bu kadar bekletildikten sonra olması gereken, (ifadesini) savcılığın almasıdır. Topluma mal olmuş bir şahıs; kim gözaltı kararını vermişse ‘ifadesini) onun alması gerekir.”

Metin Gürcan, geçen cuma günü İstanbul’da ‘askeri ve siyasi casusluk’ iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı öğrenilirken Gürcan da sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilmişti. Gürcan’ın gözaltı süresi uzatılmıştı.

TIKLAYIN - DEVA Partili Metin Gürcan, "siyasi casusluk" suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu

TIKLAYIN - "Siyasi casusluk"la suçlanan DEVA Partili Metin Gürcan'ın gözaltı süresinin uzatılması bekleniyor