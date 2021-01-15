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Politika

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, AKP'den istifa mektubunu paylaştı: Siyasetin konuşulmadığı ve öz eleştirinin yapılmadığı MKYK bünyesinde bulunmanın anlamını göremiyorum

15 Ocak 2021 11:16

AKP'den istifa ederek DEVA Partisi'ne geçen İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Muhataplarıma onur kırıcı ithamlarda bulunmaları durumunda mektubumu kamuoyuna açıklayacağımı belirtmiştim” diyerek istifa için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektubunu paylaştı. Yeneroğlu'nun, Erdoğan'a hitaben yazdığı mektubunda, "Ülkemde bu kadar yoğun haksızlıklar varken, iktidar partisi MKYK üyesi olarak bunların karşısında elimden herhangi bir şeyin gelmemesi ve hiçbir şekilde ciddiye alınmamamız karşısında MKYK üyeliği statüsünü taşımanın bir anlamını göremiyorum maalesef. Bu sürecin bir an evvel aşılması ve tekrar adalet bayrağını en yüksekte tutan, özgürlükçü ve reformcu çıkışıyla bugün de milletimize yeniden ümit olacak AK Parti'yi ve hareketimizin özgürlükçü ve katılımcı demokratik Türkiye hayalini özlüyorum. Siyasetin konuşulmadığı ve öz eleştirinin yapılmadığı MKYK bünyesinde bulunmanın anlamını göremiyorum maalesef" ifadeleri yer alıyor.

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