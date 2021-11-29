DEVA Partili Metin Gürcan'a yazıları ve yabancı gazetecilerle telefon konuşmaları soruldu: Bir yıldır takip ediliyormuş!

‘Siyasi ve askeri casusluk’ suçlamasıyla cuma sabah saatlerinde İstanbul’da gözaltına alınarak Ankara Terörle Mücadele Şubesi’ne getirilen Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Metin Gürcan'ın dün gece saatlerinde sorgusuna başlandı. Gürcan'ın bir yılı aşkın süredir takip edildiği, telefonlarının dinlendiği öğrenildi. Gürcan, Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Gerçek Gündem'den Fırat Fıstık'ın haberine göre; 3 gün önce gözaltına alınan DEVA Partili Metin Gürcan'ın dün gece 00.00-02.00 saatleri arasında başlanan sorgusunda, özellikle yabancı gazeteciler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı konuşmalar soruldu. Gürcan'a, yazdığı yazılar ve televizyon programlarında konuştuğu konular hakkında da sorular yöneltildi.

Öte yandan Gürcan'ın bir yılı aşkın süredir takip edildiği, telefonlarının dinlendiği belirtildi.

Deva Partili avukatlar, Gürcan’ın sorgulamasında, "suçlamayı destekleyici unsur olarak sorulan her şeyin açık kaynaklarda var olan, Gürcan’ın kendisinin açıkça dile getirdiği şeyler olduğunu" söyledi.

Gözaltına alındı

Metin Gürcan 26 Kasım’da İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Gürcan, İstanbul'daki işlemlerinin ardından Ankara'ya getirildi. Gürcan'ın, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlandı. Gürcan, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.





TIKLAYIN - DEVA Partili Metin Gürcan, "siyasi casusluk" suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu

TIKLAYIN - "Siyasi casusluk"la suçlanan DEVA Partili Metin Gürcan'ın gözaltı süresinin uzatılması bekleniyor