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DEVA Partili kadınlar Danıştay’a yürüyecek, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali için dava açacak

27 Mart 2021 14:39

DEVA Partili kadınlar, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını protesto etmek için pazartesi günü Danıştay'a yürüme kararı aldı.

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına tepki gösteren DEVA Partili kadınlar 29 Mart Pazartesi günü Danıştay’ın önünde basın açıklaması yapacak.

Kadınlar, sabah Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan parti genel merkezinde bulaşarak yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Eskişehir Yolu üzerindeki Danıştay Başkanlığına yürüyüş yapacak.

Danıştay önünde açıklama yapılırken avukatlar da sözleşmeden imza çekilmesini içeren Cumhurbaşkanı kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açacak.

Danıştay önündeki açıklama ile eş zamanlı olarak il başkanlıkları da bulundukları illerdeki idare mahkemelerinde aynı şekilde dava açacak.

 
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