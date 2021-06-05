DEVA Partili güvenlik analisti Gürcan: Erdoğan'ın Biden'a S-400'lerin İncirlik'e yerleştirilmesini teklif edeceğine dair işaretler var

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Güvenlik analisti ve DEVA Parti kurucusu Metin Gürcan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinde S-400'lerin İncirlik Hava Üssü'ne yerleştirilmesini teklif edebileceğine dair sinyaller olduğunu ifade etti.

Al Monitor için bir köşe yazısı kaleme alan Gürcan, ABD-Türkiye arasında aciliyeti olan sorunun S-400'ler olduğunu ve Ankara'nın Washington'u memnun edecek bir çözüm bulmaya çalıştığını ifade etti.

Gürcan, "Erdoğan'ın Biden'a yeni bir formül sunabileceğine dair işaretler var; S-400'leri Rusların kullanılmasına veya bakımına hiçbir dahiliyeti olmadan Türkiye'nin güneyindeki İncilik Üssü'ne yerleştirerek ABD kontrolüne sokmak" yazdı.

Gürcan ayrıca Çavuşoğlu'nun bu hafta Rus uzmanların geri gideceği ve S-400'leri yüzde yüz Türkiye'nin kontrolü altında olacağı ile ilgili sözlerine dikkat çekti.

Güvenlik analisti, "Erdoğan'ın Biden ile arasındaki buzları eritmek için elindeki en güçlü kartın Türkiye'nin Rusya ve İran'ı kontrol altında tutabilmek için en iyi bölgesel müttefikinin Türkiye olduğunu söylemek" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan ve Biden, 14 Haziran'da NATO zirvesinde ilk yüz yüze ikili görüşmelerini gerçekleştirecek.