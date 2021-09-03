DEVA Partili Çanakcı'dan enflasyon tepkisi: Halkımızın yüksek faizler nedeniyle ödediği ağır bedeller artarak devam edecek

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakcı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı resmî enflasyon verilerine ilişkin, "Hatırlanacağı üzere; Merkez Bankası, politika faizlerini enflasyonun üzerinde tutacağını taahhüt etmişti. Enflasyondaki artışın sürmesi, halkımızın yüksek faizler nedeniyle ödediği ağır bedellerin artarak devam edeceği anlamına da gelmektedir" dedi.

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı Çanakcı, TÜİK’in açıkladığı resmî enflasyon verilerine göre tüketici fiyatlarının (TÜFE) yüzde 19,25’e, yurt içi üretici fiyatlarının (Yİ-ÜFE) ise yüzde 45,52’ye ulaşmasını değerlendirdi.

Gıda fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Çanakcı'nın yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Zamlar iki ay dayanamadan eridi"

Çanakcı yapılan zamların 2 ay dayanmadan eridiğini ifade ederek şöyle dedi:

"Gıda fiyatları, açlık ve yoksulluk sınırının en önemli göstergelerinden birisidir. Vatandaşın mutfağını ilgilendiren gıda fiyatlarındaki aylık artış yüzde 3,18, yıllık artış ise yüzde 29 seviyesine yükseldi. Böylece hükûmetin geçen ay memur, işçi ve emeklilere verdiği zamlar iki ay dayanmadan eridi. Zaten açlık sınırının altına düşen asgari ücretin alım gücü, bu artışlar sonucunda daha fazla geriledi."

"Merkez Bankası geçerliliğini yitirdi"

Gıda fiyatlarının kuraklık nedeniyle arttığını söyleyen Çanakcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Küresel enflasyon baskısı artarak devam ediyor. Hükûmete, kurumlara ve politikalara güven kalmadı. Enflasyonla mücadelede başarı sağlanabileceğine dair inanç kayboldu. Tüm bunlar, Merkez Bankası’nın yıl sonu için açıklamış olduğu enflasyon tahminlerinin geçerliliğini yitirdiği anlamına geliyor."

"Büyüme rakamlarıyla övünmeyi bırakın"

"Hükûmet ve Merkez Bankası, başını kuma gömmekten ve gerçekleri inkâr etmekten bir an önce vazgeçmelidir" diyen Çanakcı şöyle devam etti:

"İktidar, vatandaşımızın hiçbir şekilde hissetmediği, yoksulluğu ve işsizliği azaltmayan ve istihdam yaratmayan büyüme rakamlarıyla övünmeyi bırakmalıdır. İktidarın yapacağı en hayırlı iş, alım gücünü yükseltmektir. Halkımıza insan onuruna yaraşır iş, aş ve refah düzeyi sağlamaya odaklanmaktır."

Vatandaşların fiilen yaşadığı enflasyonun TÜİK’in açıkladığı verilerin çok üzerinde olduğu dikkate alındığında, hayat pahalılığının ne kadar dayanılmaz hale geldiği daha iyi anlaşılacaktır. Ağustos ayında, yurt içi üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları arasındaki makas yüzde 26,3 ile tarihî en yüksek seviyeye çıktı. Bu, tüketici enflasyonu üzerindeki baskıların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ortaya koymaktadır. Hatırlanacağı üzere; Merkez Bankası, politika faizlerini enflasyonun üzerinde tutacağını taahhüt etmişti. Enflasyondaki artışın sürmesi, halkımızın yüksek faizler nedeniyle ödediği ağır bedellerin artarak devam edeceği anlamına da gelmektedir."