DEVA Partili Çanakçı'dan cari ve bütçe açığı değerlendirmesi: Ekonomi için tam bir facia

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı olan İbrahim Çanakçı ile yaptığı söyleşiyi köşesinde paylaştı. Çanakçı, Türkiye'de cari ve bütçe dengesinin her ikisinin de açık verdiğini belirterek "İktisatta bizim en çok korktuğumuz, en çok endişelendiğimiz ve en büyük felaket dediğimiz şey ikiz açık. Nedir ikiz açık? Birincisi; Cari işlemler yani döviz açığı… İkincisi: Bütçe açığı…" dedi.

"İkisi birden çok büyük açığa neden olduğu zaman en büyük felaketin habercisidir." diyen Çanakçı "Yani hem kur hem faiz çok ciddi artma yönünde… Cari işlemler açığı -50 milyar dolara doğru gidiyor. Millî gelirin yüzde 6'sı civarında. Bütçe açığı da millî gelirin yüzde 6'sı civarında… Ekonomi için tam bir facia…" ifadelerini kullandı.

Çanakçı kur korumalı mevduata ilişkin ise Uğuroğlu'na "Kur Korumalı Mevduat; saatli bombadır, milleti de devleti de batırma projesidir. Kur patladıkça ekonomiye büyük yük getiren bir sistem. Göz boyamayla, tabir caizse 'mış-miş' yaparak, sorunu çözüyormuş gibi, meseleyi hallediyormuş gibi yapıyorlar. Bu hükümetin ilaç diye sunduğu reçeteler hastalığın kendisinden daha ölümcül…" açıklamasını yaptı.

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