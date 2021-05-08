DEVA Partili Aydemir: Pazar yerlerini haftada bir gün açmak yetersiz, normal gününde açın

DEVA Partisi Sektörel Politikalar Başkanı Birol Aydemir, pazar yerlerinin farklı günlerde, şehrin farklı noktalarda açılması gerektiğini söyledi. Yetiştirilen ürünlerin çöpe döküldüğünü hatırlatan Aydemir, iktidarın plansız uygulamalarının hem üreticiyi hem de tüketiciyi mağdur ettiğini savundu.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Sektörel Politikalar Başkanı Birol Aydemir tarafından yapılan açıklama şöyle:

“İçişleri Bakanlığının 81 İl Valiliğine gönderdiği genelge ile sadece hafta sonu pazaryerlerinin açılmasına izin verildiğini belirtmesi, yapılan yanlıştan kısmen dönülmesi açısından olumlu bir gelişme olsa da yetersizdir. Alınan keyfi ve yanlış kararların itirafı niteliğindedir. Pazar yerlerini sadece 8 Mayıs ve 15 Mayıs Cumartesi günleri açmak, hasat edilen ürünlerin tüketilmesi için yeterli olmayacaktır. Ayrıca sadece belirli günlerde açılan pazarlar yoğunluklara sebep olacak ve salgın açısından tehdit oluşturacaktır.”

"Hem üretici hem tüketici mağdur"

“İktidarın gerekli çalışmaları ve hazırlıkları yapmadan kapanmaya geçmesinin sonucu pek çok üretici ürünlerini çöpe atmak zorunda kaldı. Tüketici de üretici de iktidarın bu plansız uygulamalarının mağduru oldu. Vatandaşların taze sebze meyveye erişimi ortadan kaldırıldı. Bahar döneminde iklim koşullarına bağlı olarak üretimin arttığı bir dönemde üretici ile tüketiciyi bir araya getirilemedi, fiyatların düştü ve üreticilerimiz mağdur edildi.”

"Üreticinin tarladan 60 kuruşa çıkarıp çöpe döktüğü sebzeler markette 10 TL"

“Üreticinin tarladan 60 kuruşa çıkarıp satamadığı için çöpe döktüğü sebzelerin, marketlerde 10 liraya satılması gibi ucube bir görüntü oluştu. Üreticide kilosu 10 kuruş olan salatalık markette 6 liraya satıldı.”

"Çözüm basit: Pazar yerlerini gününde açmak"

“İnsanların evlerine yürüme mesafesindeki pazarlara gidebilmesi, girişte maske, mesafe kurallarının sıkı bir şekilde denetlenmesi ve girişte HES Kodu sorulması şeklinde alınacak tedbirler ile hem sorun çözülür hem de sebze meyve sekteye uğramadan taze ve ucuz bir şekilde tüketiciye ulaşır. DEVA Partisi olarak iktidardan aklıselim hareket etmesini istiyor, gerekli tedbirleri yerel yönetimler ile koordineli bir şekilde alarak, bulaş riski kapalı alan marketlerden daha da düşük olan pazar yerlerini acilen açmalarını ve vatandaşlarımızın taze sebze ve meyveye bu mübarek ramazan gününde ulaşmalarına imkân sağlamalarını bekliyoruz.”

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