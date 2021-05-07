İşte İstanbul'da cumartesi günü kurulacak semt pazarları
07 Mayıs 2021 13:05
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Koronavirüs’le mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma günleri içerisinde 8 Mayıs 2021 tarihine denk gelen cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze-meyve ile fide satışı yapılacak semt pazarlarının kurulacağı mahalleler belli oldu. İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası'nın paylaştığı bilgiye göre yarın açık olacak pazarlar şöyle:
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Arnavutköy| Hadımköy Toki 4.Etap Pazartesi Pazarı, Arnavutköy (İslambey Mahallesi) Pazartesi Pazarı, Haraççı Pazartesi Pazarı, Arnavutköy Salı Pazarı, Taşoluk Salı Pazarı, İmrahor Mahallesi Çarşamba Pazarı, Bolluca Çarşamba Pazarı, Hadımköy Çarşamba Pazarı, Arnavutköy (Nene Hatun Mahallesi) Çarşamba Pazarı, Taşoluk Toki Perşembe Pazarı, Arnavutköy Perşembe Pazarı, Haraççı Cuma Pazarı, Boğazköy Cuma Pazarı, Bolluca Cumartesi Pazarı, Durusu Cumartesi Pazarı, Hadımköy Cumartesi Pazarı, Deliklikaya Cumartesi Pazarı, Arnavutköy Cumartesi Pazarı, Boğazköy Pazar Pazarı, Hadımköy Ömerli Pazar Pazarı, Arnavutköy Pazar Pazarı,ma Günleri
Esenler Kazım Karabekir Pazartesi Pazarı, Havaalanı Mahallesi Salı Pazarı, M.Sinan Mahallesi (Fevzi Çakmak) Salı Pazarı, Nine Hatun (Üçyüzlü) Çarşamba Pazarı, Kemer (Fevzi Çakmak) Çarşamba Pazarı, Turgut Reis Mahallesi (Tepe) Perşembe Pazarı, Tuna (Karabayır) Cuma Pazarı, Fatih Mahallesi (Üçyüzlü) Cuma Pazarı, Menderes Mahallesi Cumartesi Pazarı, Namık Kemal Cumartesi Pazarı, Oruç Reis Pazar Pazarı, Havaalanı Pazar Pazarı,
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Esenyurt Yenikent Kapalı Çarşamba Pazarı, Yunus Emre Akçaburgaz Kapalı Perşembe Pazarı, İncirtepe Açık Perşembe Pazarı, Talatpaşa Kapalı Cuma Pazarı, Kıraç Açık Cuma Pazarı, Orhangazi Açık Cuma Pazarı, Beygah Kapalı Cumartesi Pazarı, Örnek Açık Cumartesi Pazarı, Mehterçeşme Açık Pazar Pazarı,
Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle (Paşa Mahallesi) Pazartesi Pazarı, 500 Evler Salı Pazarı, Karayolları Salı Pazarı, Bağlarbaşı Çarşamba Pazarı, Barboros Hayrettin Paşa Mahallesi Perşembe Pazarı, Kazım Karabekir Mahallesi Perşembe Pazarı, Karlıtepe - Yaylabaşı Cuma Pazarı, Küçükköy Cumartesi Pazarı, Karadeniz Mahallesi Pazar Pazarı, Dörtyol Pazar Pazarı,
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Güngören Camlıkahve (Mareşal Çakmak) Pazartesi Pazarı, Gençosman Pazartesi Pazarı, Gençosman Salı Pazarı, Haznedar Merkez Perşembe Pazarı, Merkez Cuma Pazarı, Tozkoparan Cumartesi Pazarı, Merter Pazar Pazarı, Güneştepe Pazar Pazarı,
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Kağıthane Gürsel Pazartesi Pazarı, Çeliktepe Pazartesi Pazarı, Hamidiye Pazartesi Pazarı, Nurtepe Çarşamba Pazarı, Sanayi Mahallesi Perşembe Pazarı, Gazhane Cuma Pazarı, Gültepe Cuma Pazarı, Çağlayan Dere Cumartesi Pazarı, Seyrantepe Pazar Pazarı,
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Sarıyer Demirciköy Pazartesi Pazarı, Reşitpaşa Salı Pazarı, Kozdere Ptt Evleri Salı Pazarı, Bahçeköy Kemer Salı Pazarı, Zekeriyaköy Salı Pazarı, Sarıyer Merkez Çarşamba Pazarı, Bahçeköy Çarşamba Pazarı, Ayazağa Merkez Çarşamba Pazarı, Ömürtepe Perşembe Pazarı, Koru Perşembe Pazarı, Çayırbaşı Cuma Pazarı, Yeniköy Cuma Pazarı, Kilyos Cuma Pazarı, İstinye Dereiçi Cumartesi Pazarı, Rumeli Hisarüstü Cumartesi Pazarı, Rumeli Kavak Cumartesi Pazarı, Kasapçayırı Cumartesi Pazarı, Fsm Mahallesi Pazar Pazarı, Bağlar Mevkii Pazar Pazarı, Ayazağa Yeşiltepe Pazar Pazarı, Uskumruköy Pazar Pazarı, Kocataş Pazar Pazarı,
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Silivri Pazartesi Pazartesi Pazarı, B.Çavuşlu Salı Pazarı, Gümüşyaka Modern Kapalı Çarşamba Pazarı, Ortaköy Çarşamba Pazarı, Değirmenköy Çarşamba Pazarı, Perşembe Perşembe Pazarı, Silivri Merkez (Ali Paşa Caddesi) Cuma Pazarı, Kavaklı Cuma Pazarı, Çanta Cumartesi Pazarı, Selimpaşa Pazar Pazarı,
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Sultangazi Cebeci Mh. Pazartesi Pazarı, Habipler Mh Pazartesi Pazarı, Gazi Mahallesi Salı Pazarı, Sultançiftliği (Uğur Mumcu) Salı Pazarı, Uğurmumcu Mahallesi Çarşamba Pazarı, Gazi Mahallesi Perşembe Pazarı, Esentepe Mahallesi Perşembe Pazarı, Cebeci Mahallesi Cuma Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Cuma Pazarı, Yayla Mahallesi Cumartesi Pazarı, 50.Yıl Mahallesi Cumartesi Pazarı, Malkoçoğlu Mahallesi Cumartesi Pazarı, Gazi Mahallesi Cumartesi Pazarı, İsmetpaşa Mahallesi Pazar Pazarı, Zübeydehanım Pazar Pazarı,
Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi Pazartesi Pazarı, Necip Fazıl Mahallesi Salı Pazarı, Mehmet Akif Mahallesi Çarşamba Pazarı, Akşemsettin Mahallesi Çarşamba Pazarı, Yavuz Selim Mahallesi Perşembe Pazarı, Hasanpaşa Mahallesi Cuma Pazarı, Battalgazi Mahallesi Cumartesi Pazarı, Mecidiye Mahallesi Pazar Pazarı,
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Tuzla İstasyon Pazartesi Pazarı, Aydınlı Salı Pazarı, Aydıntepe Çarşamba Pazarı, Yayla Perşembe Pazarı, Şifa Mahallesi Perşembe Pazarı, Evliya Çelebi Cumartesi Pazarı, Konaşlı Pazar Pazarı, Tuzla Merkez Pazar Pazarı,