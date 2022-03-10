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Sağlık

DEVA Parti'li Yeneroğlu: Doktorlarımız ülkemizden kaçmaya çalışıyor

"Hekimlerimizi dinlemek, sorunlarını çözmek ve itibarlarını sağlamak yerine 'Beğenmeyen çekip gitsin' diyen Sayın Erdoğan, sorun çözme kapasitesini kaybettiğini itiraf ediyor"

10 Mart 2022 17:12

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Ülkemizde korkunç derecede doktor açığı var. Doktorlarımız ülkemizden onar onar değil, yüzer yüzer kaçmaya çalışıyor" dedi.

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