DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan tutuklandı

İstanbul'da 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan gözaltına alınan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya casusluk amacıyla temin etme' suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında 26 Kasım’da İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Gürcan, İstanbul'daki işlemlerinin ardından Ankara'ya getirildi. Gürcan'ın, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlandı. Gürcan, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Tutuklandı
'Siyasal ve askeri casusluk' suçlamasıyla gözaltına alınan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)