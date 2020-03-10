DEVA Milletvekili Mustafa Yeneroğlu: Kurucuların birçoğu AK Parti'ye oy vermemiş insanlar

Ali Babacan’ın liderliğini yaptığı ve İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesi verilen Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "90 kişiden oluşan kurucuların yarısından fazlası bugüne kadar siyasette hiç olmamış insanlar. Hatta birçoğu AK Parti’ye de oy vermemiş insanlar" diye konuştu.

Gazeteduvar'dan Nergis Demirkaya'ya konuşan Mustafa Yeneroğlu, farklı partilerden, kesimlerden birçok insanın Türkiye’nin geleceği ile ilgili ortak kaygılar duyduğunu belirterek, yeni partinin en önemli özelliğinin, belli bir kesimi, zümreyi temsil etmemesi ve Türkiye’de bugün her bir ferdin karşı karşıya kaldığı sorunların temel kesitleri olan hak, hukuk ve özgürlükler konusunda insanları birleştirmek, topluma güven vermek olacak.

Mustafa Yeneroğlu, partinin kurucular kurulunda geçmişte siyaset yapmamış isimlerin olduğunu ifade ederek, "90 kişiden oluşan kurucuların yarısından fazlası bugüne kadar siyasette hiç olmamış insanlar. Hatta birçoğu AK Parti’ye de oy vermemiş insanlar. Ortak bileşenimiz demokrasi, özgürlükler ve mevcut siyasi partilerin bu insanların oy vereceği partiler olmaması.



Şunun partisi, şu vesayet altında ya da şunun gölgesinde gibi konuşmalar oldu. Böyle bir durum olmadığını listeye bakınca görmüş olmak lazım. Birçok eski milletvekili, -benim bildiğim 70- 80 milletvekili- bu partide kurucu olmak istiyordu. Bundan sonra liste daha da genişleyecektir" dedi.