DEVA'dan turizme acil önlem çağrısı: Borçlar 36 aya yayılmalı, bu yıl vergi alınmamalı

Genel Başkanlığını Ali Babacan’ın yaptığı Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), Turizm Haftası ile ilgili bir açıklama yayınlayarak, sektörün Koronavirüs salgını nedeniyle durma noktasına geldiğini belirtti ve yaşanan krizin aşılması için bir dizi öneride bulundu. DEVA’nın açıklamasında şu önerilere yer verildi:

"-Tüm sektörün (otel, acente, hava yolu şirketleri) mevcut borçlarının yapılandırarak minimum 36 ay olacak şekilde uzun vadeye yayılmalı.

-Turizm çalışanlarının işsiz kalmaması ve kalifiye işgücünün kaybedilmemesi açısından yıl sonuna kadar devlet tarafından ücret desteği sağlanmalı.

-Turizme ilişkin tüm vergi, stopaj, ecrimisil bedelleri yıl sonuna kadar alınmamalı.

-Seyahat acentalarının önceden ödemiş olduğu hava yolu bilet, tren, konaklama ve benzeri ödemelerinin iptaller nedeniyle iadeleri sağlanmalı.

-Kriz sonrası sektörün hızlı toparlanabilmesi için reklam ve pazarlama desteği verileceği şimdiden açıklanmalı.

-Turizm işletmeleri, turizm sezonunu kapalı geçirdiği için neredeyse 1 yıllık işletme sermayelerini kaybetmişlerdir. Sektörün ayakta kalabilmesi için en az 6 aylık işletme sermayeleri kadar bir kredi düşük faizli “işletme sermaye desteği” olarak verilmeli."