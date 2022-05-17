DEVA’dan ‘Metaverse’de ilk miting: Babacan gençlere seslenecek

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, "geleceğin evreni" olarak nitelendirilen Metaverse’de dünyanın ilk siyasi mitingini yarın düzenliyor.
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 20.00’de düzenlenecek mitingde gençlerle Metaverse evreninde bir araya gelecek.
Babacan, Decentranland’de bulunan land üzerine kurulan sahne üzerinden gençlere seslenerek, Metaverse’de bir ilki gerçekleştirecek.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, açıklamada, "18 Mayıs Çarşamba, saat 20.00'de DEVAVERSE'de, ilk Metaverse mitingimizde buluşalım” ifadelerini kullandı.