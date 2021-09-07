DEVA’dan İnsan Hakları Eylem Planı takip raporu: Toplam 130 hedeften sadece 36’sı gerçekleştirildi

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığı Yürütme Birimi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından altı ay önce açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı’na ilişkin takip raporu hazırladı. Rapora göre; İnsan Hakları Eylem Planı’nda bir aylık hedefte yer alan 6 hedefin hiçbirisi gerçekleştirilmedi. 3 aylık 40 hedeften 16’sı, 6 aylık hedefteki 84 hedeften ise sadece 20’si gerçekleştirildi. Toplamda ise 130 hedeften sadece 36 tanesi hayata geçirildi.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, açıkladığı raporda Erdoğan’ın duyurduğu ve kısa vadede hedefler öngören İnsan Hakları Eylem Planı’na ilişkin gereken düzenlemelerin çok az bir kısmının gerçekleştirildiğini iddia etti.

“1 ay içerisinde yapılacak 6 vaatten hiçbirisi gerçekleşmedi”

Yeneroğlu, rapora ilişkin şunları söyledi:

"Bu süreçte İHEP’te 1 ay, 3 ay ve 6 ay hedef süre verilen değişikliklerin gerçekleştirilmesi gerekmekteydi. 1 ay içerisinde gerçekleştirilmesi gereken; e-devlet üzerinden adli yardım başvurusu imkanı, hükümlü ve tutukluların ziyaretçi listesini değiştirme hakkı, engelli hükümlü ve tutukluların refakatçi eşliğinde açık görüş hakkı, ceza infaz kurumlarında anneleriyle birlikte bulunan 0-6 yaş grubu çocukların yakınlarına teslimi veya yakınlarından annelerine tesliminin açık görüş olarak gerçekleştirilmesi, kapalı ceza infaz kurumunda barındırılan çocukların ziyaretçileri ile tüm görüşmelerinin açık görüş şeklinde yapılması, çocuk hükümlü ve tutuklulara aile bireylerinin katılımıyla aile görüşmesi yapması imkanıydı. 6 vaatten hiçbirisi gerçekleştirilmemiştir."