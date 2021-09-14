DEVA Partili Yeneroğlu'ndan Adana’daki işkence iddialarına tepki: Derhal adli ve idari soruşturma başlatılmalı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Adana Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik işkence iddialarına ilişkin, “Söz konusu iddialar hakkında derhal adli ve idari soruşturmaların başlatılması gerekmektedir” dedi.

Adana'da gözaltına alınan Furkan Vakfı üyeleri E. E., H. A. ve Y. T.’nin Adana Emniyet Müdürlüğü’nde işkence ve kötü muamele gördüğü iddia edilmişti. Furkan Vakfı’ndan yazılı açıklamada, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” iddiasıyla Asayiş Şubesi Gasp Bürosu’nda gözaltında tutulan üç vakıf üyesinin, çıplak aramaya maruz kaldığı, işkence gördüğü ve hadım edilmekle tehdit edildiği öne sürülmüştü.

Mustafa Yeneroğlu, yaptığı yazılı açıklamada; şüpheli ve avukatının, gözaltı sırasında çıplak arama, kaba dayak, başı ve çeneyi duvara vurma, ters kelepçe, ağza ve buruna zorla su vererek boğulma hissi yaratma gibi yöntemler uygulandığı yönünde iddiaları bulunduğunu anımsattı.

Darp izlerinin doktor raporuna yansımadığını kaydeden Yeneroğlu, şunları kaydetti:

“Siyasi iktidarın ülkeyi yönetme tarzı baskı ve yıldırma politikasıdır. Bu politika, kolluk uygulamalarında yansımaktadır. Bu iklim, kolluğun toplumsal olaylar sırasında ağır müdahalede bulunmasına, gözaltı hallerinde de işkence ve kötü muamele uygulamasına yol açmaktadır.

Gözaltında gerçekleştiği iddia edilen işkence ve kötü muamele iddialarının etkin bir soruşturmaya tabi tutulması bir zorunluluktur. Kolluk birimlerinin zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda bulunmak suretiyle insan hakları ihlallerinde bulunması hiçbir şartta kabul edilemez.

Adli soruşturmalar sırasında işkence ve kötü muamele söz konusu olamaz. Şüpheliden ifade alınması sırasında polisin şüpheliyi darp etmesi polisin yetkisi olmadığı gibi aynı zamanda suçtur. Söz konusu iddialar hakkında derhal adli ve idari soruşturmaların başlatılması gerekmektedir.”