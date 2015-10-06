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Çevre

Dev yüzen şehir, 7 bin bilim insanı ve öğrenciye ev sahipliği yapacak

Fransız mimar Rougerie tarafından tasarlanan yapı hiç bir atık üretmeyecek

06 Ekim 2015 21:55

Fransız mimar Jacques Rougerie tarafından tasarlanan “denizden gelen insanların şehri” manasındaki “Mériens şehri” okyanus üzerinden bir yaşam kurmayı amaçlıyor. Dev yüzen şehir 7 bin bilim insanı ve öğrenciye; uzun süreli araştırma yapabilme imkanı veren laboratuvar; sınıf, amfi, yaşam alanları ve spor gibi diğer boş vakit aktiviteleri için alanlar sunuyor.

Rougerie, yapının 900×500 metre ebatlarını ve 7 bin uluslararası bilim insanının yapıda dengeli bir yerleşimde yaşaması gereğini göz önünde bulundurarak, şehri dev bir vatus balığı şeklinde yapmayı tercih ettiğini belirtiyor. Vatus balığının seçilmesinin en temel sebebi, fırtına gibi sert hava koşullarına dayanabilen yapısı. Görünen yüzeyi sadece 60 metre yüksekliğindeyken, okyanusun altında 120 metrelik kısmı yapıyı sağlam ve dengeli şekilde tutuyor. Şekil aynı zamanda binanın orta kısmında büyük bir gölcük bulunmasına izin veriyor. Bu da bilim insanlarının farklı canlıları incelemesine izin verecek. Kanatlardaki damarlar da ikâmet edenlerin, topraksız seralarda meyve ve sebze yetiştirmelerini sağlayacak.

Gaia Dergi’de yer alan habere göre, Noémie Jennifer’ın Creators Project’teki raporuna göre, tüm yapı yüzde 100 sürdürülebilir ve otonom. Yapı yenilenebilir deniz enerjisi ile çalışacak ve sıfır atık üretecek. Henüz bunun nasıl yapılacağı netleştirilmemiş olsa da Rougerie, Batı Avustralya sahillerinde yeni devreye giren dalga istasyonlarına bağlı şebekelerle başarmayı planlıyor.

Myles Gough şubat ayında bu istasyonların çalışma mekanizmasını şöyle anlatmıştı: “Şamandıralar 25 – 50 metre derinliğe yerleştirilen deniz dibindeki pompa ünitesine bağlı. Şamandıralara çarpan dalgalar pompaları çalıştırıyor ve basınçlı deniz suyunu boru hattı aracılığıyla okyanusun altından kıyıdaki bir hidroelektrik santraline yolluyor. Burada yüksek basınçlı su türbinleri çeviriyor ve enerji üretiyor.”

Şimdilik Mériens şehri tamamen kavramsal, ancak Rougerie bu yapının 2050 yılında araştırmacılar için hazır olmasını istiyor. Deniz sevdalısı mimar, yüzen laboratuvarı olan SeaOrbiter‘ın inşasına başladı bile. Tech Insider’ın raporuna göre tamamlandığında SeaOrbiter 12 kata sahip olacak; bunun 6 katı suyun altında kalacak ve 50 milyon ABD dolarına mâl olacak. Bu ilk adım olacak yapının 2016’da devreye girmesi bekleniyor.

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vatosyüzen şehirJacques RougerieMeriens

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