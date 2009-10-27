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Yaşam

Dev ve yırtıcı 'deniz sürüngeni' keşfedildi

İngiltere’nin Jurassic Sahili’nde 150 milyon yıl önce yaşayan "Pliosaur" adı verilen dev “deniz canavarının” fosilleşmiş kafatası bulundu.

27 Ekim 2009 02:00

İngiltere’nin Jurassic Sahili’nde 150 milyon yıl önce yaşayan  "Pliosaur" adı verilen vahşi ve yırtıcı dev “deniz canavarının” fosilleşmiş kafatası bulundu.

Uzmanlar 2.4 metre uzunluğunda olan kafatasının uzunluğu 16 metre olan ve şimdiye dek bulunan en büyük pliosaura ait olabileceiğini söylüyorlar

Yerel bir fosil kolleksiyoncusu tarafından bulunan fosil bilimadamları tarafından incelendikten sonra bir müzede sergilenecek.

Paleontolog Richard Forrest İngiliz yayın kurumu BBC’ye yaptığı açıklamada, “Büyük bir şeyin gelmek üzere olduğuna dair söylentiler duydum. Ama bu şeyin kendisini görmek dudak uçuklatıyor. Muazzam büyüklükte bir fosil bu” dedi.

Dev deniz sürüngenleri grubundan olan pliosaurlar dinozorların yeryüzünde dolaştıkları zamanlarda denizlerin hakimiydi. 

Kısa boyunları üzerinde büyük ve çok güçlü çeneye, timsah gibi başlara ve jilet gibi keskin dişlere sahipti.

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