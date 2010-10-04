-DEV UÇAK ANKARA'DA BİRLEŞTİRİLECEK ANKARA (A.A) - 04.10.2010 - THY'nin filosunda uzun yıllar hizmet verdikten sonra seferlerden kaldırılan ve daha sonra özel bir firma tarafından satın alınan Airbus A310 tipi ''Siirt 3'' uçağının parçaları Ankara'da biraraya getirilecek. İstanbul'da parçalara ayrıldıktan sonra dün sabah saatlerinde 5 Tırla Ankara'ya getirilen uçağı THY'den satın alan firmanın sahibi Cemil Kılıç, uçağı nasıl bir projede kullanacaklarını daha sonra kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. Uçağın değerlendirilmesiyle ilgili birkaç projenin olduğunu ifade eden Kılıç, ''Bizim alacağımız sonuçtan çok, projenin ortaya çıkması önemli. Daha önce Büyükşehir Belediye Başkanımızın da vaadi vardı. Bu uçakla ilgili bazı projeleri olduğunu söylemişti. Biraz ondan esinlendik. Biraz kendimiz esinlendik. İnsanların uçak korkusunu atabileceği bir proje olabilir. Uçağın içerisinde kitap okuyarak, yemek yiyerek... Bu tamamen bizim düşüncemiz. İleride bunu nasıl değerlendirir, nasıl yaparız? Bunu konuşmak için erken'' dedi. Projelerin birbirlerinden bağımsız olduğunu anlatan Kılıç, uçağın restoran, kitap okuma yeri gibi faaliyet alanlarının yanı sıra insanların uçak korkusunu atabilmeleri ya da uçak kaçırma olaylarıyla ilgili eğitim amaçlı kullanılabileceğini de kaydetti. 56,5 metre uzunluğa, 45 metre kanat açıklığına sahip 87 ton ağırlığındaki uçakla ilgili projenin, bu yıl sonundan itibaren bir yıl içinde hayata geçeceğini bildiren Kılıç, uçağın özel bir şekilde tamamen işinin uzmanı kişiler tarafından parçalandığını söyledi. Uçağı mayıs ayının başında satın aldıklarını ve parçalanmasının birkaç ay sürdüğünü dile getiren Kılıç, ''Uçağın 266 koltuk kapasitesi var. Aynı anda bu sayıda kişiye hizmet verebilir. Ama 16 metre yüksekliği olduğu için ikiye bölündüğü zaman yaklaşık olarak 600 metrekareye tekabül ediyor bu. Büyüklüğünden dolayı son dönemlerinde kargo uçağı olarak kullanılmış. İçerisinde sıkıştırma olursa, koltukları küçülterek kapasitesi 300 kişiye çıkabilir'' dedi. Uçağın yerleştirileceği mekanla ilgili sıkıntıları olduğunu da anlatan Kılıç, sözlerini ''Uçağı koyduğumuz alanın uçakların iniş istikametinde olmaması lazım. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma Bakanlığından özel izin almamız gerekecek. Özel izinlerle nereye koyacağımız ortaya çıkacak'' diyerek tamamladı.