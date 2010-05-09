Dev tıpa da petrol sızıntısını engelleyemedi

T24 - Meksika Körfezi'nde deniz dibindeki petrol kuyusunun yol açtığı sızıntıyı durdurmak için çelik ve betondan özel olarak inşa edilen 100 tonluk dev blok işe yaramadı.



Deniz tabanına indirilen ve sızıntının olduğu noktaya oturtulan oda şeklindeki içi boş blokla ilgili uzun süredir devam eden çalışmalardan bir sonuç alınamadı.



Buz kütlelerine benzeyen metan kristallerinin, hazırlanan bu odanın iç duvarlarını kapladığı ve bu nedenle sistemin çalışmadığı bildirildi.



Petrol madenciliğinde ilk kez denenen bu yöntemle, petrolün bu odanın içine akması ve bu odaya bağlı bir tüple de su üstünde bulunan tankerlere aktarılması planlanıyordu. Kuyudan günde 757.000 litre petrol deniz suyuna karışıyor.



BP firmasının operasyon yetkilisi Doug Suttles, deniz yüzeyinden 1.6 kilometre derinliğe indirilen odanın geri çekildiğini ve sahile doğru götürüldüğünü belirtti.



Suttles, hazırlanan odanın işe yaramadığını söylemek için erken olduğunu belirterek, "Dün gece yapmaya çalıştığımız şeyden sonuç alamadığımızı söylemekle yetinmeliyim" dedi.



Suttles, sızıntının durdurulması için hem bu odanın nasıl kullanılabileceği, hem de başka yöntemler üzerinde çalışılmakta olduğunu kaydetti.







