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Ekonomi

Dev şirketler arasında birleşme onaylandı

ABD’li Dow Chemical ve DuPont'un 130 milyar dolarlık birleşmesi koşullu olarak onaylandı

27 Mart 2017 23:25

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD’li Dow Chemical ve DuPont arasındaki 130 milyar dolarlık birleşmeye koşullu olarak onay verdi.

AB Komisyonu Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında, kimya sektöründe 130 milyar dolarlık ABD firmaları Dow Chemical ve Dupont birleşmesine koşullu onay verildiğini açıkladı. Şirketlerin, AB Komisyonunun rekabet kaygılarına yönelik önemli taahhütlerde bulunduğunu belirten Vestager, birleşmenin Dupont’un küresel pestisit (haşere ilacı) ve Ar-Ge bölümünü elden çıkartması koşuluna bağlı olduğunu söyledi.

Vestager, özellikle haşere ilaçlarının çiftçi, tüketici ve çevre için önemli olduğuna dikkati çekerek, "Pestisit sektöründe şirketlerin daha güvenli ve çevreye zararsız ürün geliştirmeleri için etkili bir şekilde rekabet gerekiyor. Bu kararımızla, Dow ve DuPont birleşmesi fiyatlar, inovasyon ve ürün rekabetine zarar vermeyecek." diye konuştu.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını veya bir şirket birleşmesinin piyasalara etkilerinin ne olacağını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor. Komisyon, söz konusu incelemede rekabete aykırı bir durum tespit ederse buna yönelik tedbirler alabiliyor ve şirket birleşmelerini engelleyebiliyor.

 

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