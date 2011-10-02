Dev şiddete takipsizlik





T24- Mirsad Türkcan hakkında başlatılan aile içi şiddet soruşturması takipsizlikle sonuçlandı. Dina Türkcan, moda tasarım işinde çalışmak istediğini söylediği için basketbolcu eşinin kendisine şiddet uyguladığını söylemişti





Hürriyet'in haberine göre, Türk basketbolunun önemli isimlerinden Fenerbahçe Ülker’de forma giyen Mirsad Türkcan (35) ile Sırbistan-Karadağ eski güzeli ve manken Dina Dzankovic’ın (24) 6 yıllık evlilikleri 7 Temmuz 2011’de Göcek’teki yazlık evlerindeki kavgayla sarsıldı.





O gece Göcek Jandarma Komutanlığı’na başvuran Dina Türkcan, moda-tasarım işinde çalışmak istemesi üzerine tartıştıkları eşi Mirsad Türkcan’ın birkaç kez yüzüne tokat attığını ve saçlarını tutarak kafasına vurduğunu öne sürdü.





‘Bana kötü davranıyor’





Son yıllarda eşinin kendisine kötü davrandığını ileri süren Dina Türkcan, bu davranışlar nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu ve şikâyetçi olduğunu belirtti. Dina Türkcan o gecenin ardından çocuklarıyla birlikte İstanbul’a döndü. Eşi hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu ve Beykoz Aile Mahkemesi’nde 1 milyon TL tazminat talepli boşanma davası açtı.





Savcılık ‘Delil yok’ dedi





Mahkeme, Mirsad Türkcan’ın eşine ayda 2000 TL, her bir çocuğuna da 1000 TL ödemesine hükmetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Mirsad Türkcan hakkında basit yaralama suçundan başlattığı soruşturmayı önceki gün tamamladı. Savcılık Mirsad Türkcan’ın eşinin anlattıkları dışında delil bulamadığı için soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırdı.

