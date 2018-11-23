Dev platform, Çanakkale Boğazı'ndan geçiyor (2)

GEÇİŞ TAMAMLANDI

TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı\'nın derin sulardaki boru döşeme işlemini tamamlayıp, saat 08.10\'da Çanakkale Boğazı\'na giriş yapan, 382 metre uzunluğuyla dünyanın en büyük yüzen platformlarından, Malta bayraklı \'Pioneering Spirit\'in geçişi, saat 12.30\'da tamamlandı.

Güvenlik önlemleri altındaki boğaz geçişi sırasında, platform ile römorkörlerde 5 kılavuz kaptan görev yaptı. Geçiş sürerken, Çanakkale- Eceabat ve Çanakkale- Kilitbahir feribot seferleri kontrollü yapıldı. Katamaran tipi ikiz gövdeye, 382 metre uzunluğa, 124 metre genişliğe sahip kablo ve boru döşeme platformu, 36 millik Çanakkale Boğazı geçişini tamamladıktan sonra Ege Denizi\'ne açıldı. Güvenlik nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü kapatılan boğazda seyir, normale döndü.



Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)