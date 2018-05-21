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Dev platform Boğaz'dan geçiyor (4)

Ali AKSOYER-Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Boğazı'ndan dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" geçiyor

21 Mayıs 2018 15:01

Ali AKSOYER-Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Boğazı\'ndan dev petrol arama platformu \"Scarabeo 9\" geçiyor. Platformun geçişi nedeniyle Şehir Hatları seferleri seferleri bir süre iptal edildi. 
Bahama Bayraklı 115 metre uzunluğundaki 78 metre genişliğinde, 57 metre yüksekliğindeki 36 bin 863 groston ağırlığındaki, \'Scarabeo 9\' isimli petrol arama platformunun İstanbul Boğazı\'ndan geçişi havadan da görüntülendi. Karadeniz\'den gelen gemi, Marmara\'ya doğru ilerliyor.Platformun İstanbul Boğazı\'nı geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne bağlı Kurtarma 3, Kurtarma 6, Kurtarma 7, Kurtarma 8, Kıyı Emniyeti 8 ve Nene Hatun römorkörleri eşlik ediyor. \"Scarabeo 9\", İstanbul Boğazı\'ndaki geçişini tamamladıktan sonra Yalova Limanı\'na gidecek. Şehir Hatları\'nın, platformun geçişi sırasında iptal ettiği seferler de normale döndü 

(FOTOĞRAF)

 

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