Dev petrol arama platformu İstanbul Boğazı'nda

Romanya'dan, İspanya'ya giden Bahama bayraklı dev petrol arama platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Romanya'nın Constanta Limanı'na gitmek üzere İspanya'nın Las Palmas Limanı'ndan yola çıkan, 115 metre boyunda ve 75 metre yüksekliğindeki petrol arama platformu, saat 08.45'te boğaza giriş yaptı.

İstanbul Boğazı'ndaki seyrini sürdüren 36 bin 863 groston ağırlığındaki "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformunun geçişi nedeniyle, boğaz tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3", "Kurtarma-7", "Kurtarma-8", "Kız Kulesi" römorkörleri, acil müdahale gemisi Nene Hatun ve "Kıyem-6" botunun refakat ettiği platformun geçişinin tamamlanmasının ardından İstanbul'da boğaz trafiği normale dönecek.