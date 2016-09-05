Dev pandalar, ‘nesli tükenmekte olan hayvanlar’ listesinden çıkarıldı

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan raporda, Çin'in çabaları sonucu sayıları artmaya başlayan dev pandaların nesli tükenmekte olan türler sınıflandırmasından çıkarılıp zarar görebilir hayvan türleri arasına alındığı belirtildi.

Raporda, Çin'in yasa dışı avlanmaya karşı yürüttüğü mücadele ve orman koruma alanlarını genişletmesi sonucu 2004'de bin 596 olan dev panda sayısının 2014'de bin 864'e çıktığı aktarıldı.

Daha iyi orman koruma ortamlarının panda sayısının artmasına destek olduğu kaydedilen raporda, iklim değişikliğine bağlı olarak 80 yıl içinde pandaların doğal bambu ortamının yüzde 35'ten fazlasının yok olabileceği, bunun da pandaların sayısında düşüşe neden olabileceği uyarısı yapıldı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) da dev pandanın nesli tükenmekte olan hayvan sınıflandırmasından çıkarılmasını memnuniyetle karşıladı. Vakfın internet sitesinde yapılan açıklamada bilim çevreleri, siyasi istek ve yerel topluluklar bir araya geldiğinde doğal hayatın korunabileceği ve biyolojik çeşitliliğin geliştirilebileceği belirtildi.

Yasa dışı avlanmanın yanı sıra ormanların yok edilmesi nedeniyle dev pandaların sayısı 1980'li yıllarda binin altına düşmüştü. Çin'in kürk ticaretine karşı sıkı önlemler alması ve orman koruma alanlarını yaklaşık 14 bin kilometre kareye çıkarmasıyla dev pandaların sayısı yeniden artmaya başlamıştı. Çin'den çeşitli ülkelere iyi niyet göstergesi olarak hediye edilen dev pandaların büyük bölümü, bu ülkedeki yetiştirme çiftliklerinde bulunuyor.