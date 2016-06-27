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Yaşam

Dev panda ikiz doğurdu

Yavrulara Şin Şin adı verildi

27 Haziran 2016 20:44

Çin'e bağlı özerk yönetim bölgesi Makau'da dev bir panda ikiz doğurdu.

Şin Şin adlı dev pandanın yavruları, Makau bölgesinde doğan ilk pandalar oldu.

Doğum, Pazar günü öğleden sonra Coloane adasındaki Dev Panda Merkezi'nde gerçekleşti.

Şin Şin'in ve büyük yavrunun sağlık durumlarının iyi olduğu ancak normalden daha küçük doğan diğer yavru pandanın ise yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Şin Şin ve partneri erkek panda Kai Kai, Çin'den Makau'ya geçen yıl hediye edilmişti.

BBC News'a konuşan bir sözcü çiftin doğal yollarla çiftleştiğini, fakat Şin Şin'in aynı zamanda Kai Kai'den alınan spermlerle suni döllenme tedavisi de gördüğünü söyledi.

Büyük yavru panda, Pazar günü yerel saatle 15.45'te 138 gram ağırlığında doğdu. Küçük yavru panda da yerel saatle 16.27'de 53.8 gram doğdu.

Dev Panda Merkezi, doğuma hazırlık için 14 Haziran'dan bu yana kapalı.

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