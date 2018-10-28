Dev orkinos Ankaralıların ilgi odağı oldu

Karadeniz\'de yakalanan ve Ankara\'da balıkçı tezgahında sergilenen 2 metre 60 santim uzunluğunda; 290 kilogram ağırlığındaki dev orkinos vatandaşların yoğun ilgisini çekti.



Zonguldak açıklarında sabaha karşı balıkçılar tarafından yakalanan 290 kilogram ağırlığındaki dev orkinos, Ankara\'nın Mamak ilçesindeki bir balıkçı tarafından satışa sunuldu. 2 metre 60 santim uzunluğundaki orkinosu meraklı gözlerle inceleyen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekti. Ankara\'da 20 senedir balıkçılık yapan Kenan Yağın, orkinosun kilosunu 35 TL\'ten sattıklarını ve kısa sürede tükendiğini söyledi.

\'HALKIMIZ TAZE BALIK YİYEBİLSİN DİYE BÜYÜK FİRMALARA VERMEDİK\'

Orkinosun bugün sabaha karşı Zonguldak Ereğli açıklakrında yakalandığını belirten balıkçı Kenan Yağın, şunları söyledi:

\"Arkadaşlarımız yakaladıklarında, balığın büyüklüğünden dolayı tekneye çekememişler. Teknenin kenarına bağlamak suretiyle kıyıya doğru 12 kişinin yardımıyla bunu denizden çıkartıp karaya indirmişler. Sabah 07:30\'da Ankara\'ya getirdik. Şu anda daha 1 günü doldurmadığı için taze bir balık. Halkımızın da yoğun ilgisi var. Orkinos denilen bu balık azman istavrit olarak da geçiyor. Dışarıda marketlerde ton balığı olarak satılan balık, kılçık oranı da az olduğu için çocukların da sevdiği bir balık. Akşam 18.30 gibi keseceğiz ve sattığımız kişilere pay edeceğiz. Büyük firmalar, büyük restoranlar istedi ancak halkımız taze balık yiyebilsin diye biz vermedik.\"

Görüntü Dökümü

- Balıkçı Kenan Yağın ile röportaj

-Dev orkinostan görüntüler

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Kaan ULU/ANKARA, (DHA)