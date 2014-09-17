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Dünya

Dev mürekkepbalığının sırrı araştırılıyor

Yeni Zelanda'da bu yaz balıkçılar tarafından yakalanan 350 kiloluk dev mürekkepbalığının neden ve nasıl bu kadar büyüdüğü araştırılıyor

17 Eylül 2014 12:49

Görenleri hayrete düşüren ve ancak geniş bir küvette soğutularak muhafaza edilen dev yaratığın; dişi bir mürekkep balığı olduğu anlaşıldı. Yeni Zelanda Te Papa müzesinde sergilenen dev mürekkep balığı tam 350 kilo. Müzede sekiz yıldan beri ilk kez bu kadar büyüklükte bir hayvan sergileniyor. 

 

Su basıncı düştüğünde daha da büyüyor 

 

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan ahbere göre, Dr. Bolstad basın mensuplarına dev yaratığın yutağının bir insanın işaret parmağından daha geniş olmadığını ve suyun altında belli bir basınçta olmadığında organlarının olduğundan daha büyük göründüğü bilgisini verdi. 

Uzaylı görünümündeki bu yaratığın, yutağı beyninin içinden geçerek sıvı şeklindeki yiyecekleri sindirmesini sağlıyor. Bu yiyecekler arasında 60 cm uzunluğunda bir Patagonya diş balığı da var. Koyu kırmızı renkteki mürekkep balığının nasıl bu kadar büyüdüğünün araştırılması için bilim adamları hayvandan bakteri ve doku örnekleri alıyor. Dev mürekkep balığı yaz aylarında San Aspring balıkçı teknesi tarafından Atlantik denizinde yakalanmış ve incelenmesi için Yeni Zelanda’ya getirilmişti.

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