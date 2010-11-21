Dev markaların ilginç doğuş öyküleri

T24- Hangi fikirlerle, ne zaman doğduklarını bilmeden de olsa belli markaları seçiyor, kullanıyor, hayatımızın bir parçası haline getiriyoruz. Ancak tanınmamış bir üründen küresel bir markaya dönüşme süreci oldukça uzun ve sayısız zorluklarla dolu bir yol. İşte günümüzün en tanınmış markalarından hikâyeler:

MC DONALD’S



Dick ve Mac McDonald’s, 1940 yılında Kaliforniya’da McDonald’s otomobillere yemek servisi yapan Bar-BQue adında bir restoran açtı. 1954’te mikser satan Ray Kroc restoranın ne kadar iyi iş yaptığını gördü ve çok etkilendi. McDonald’s kardeşlerin acenteler kurmak istediklerini öğrenen Kroc bu işe ilgi duydu. Kroc 1955’te Amerika’da İllinois Eyaleti’nde ilk dükkânı açtı. 1961’de her restoranın aynı tadı sunması amacıyla Hamburger Üniversitesi açıldı. 1962’de Colorado’daki McDonald’s, restoranın içinde yemek servisi yapmaya başladı. 1969’da bugün McDonald’s amblemi olan altın renkli ve kavisli ‘M’ yaratıldı.Bugün ise 118’den fazla ülkede, 32 binden fazla McDonald’s bulunuyor.





NIKE



Oregan Üniversitesi’ndeki spor koçu Bill Bowerman , öğrencilerinin daha başarılı olması için spor ayakkabılarının en yenilerini takip ediyordu. Koç Bowerman, antrenörü olduğu MBA öğrencisi Phil Knight’a Japon Tiger markasına kendi ürettiği tasarımları sunmak için ortaklık teklif etti. Böylece yapılan anlaşmayla 1964 yılında Tiger’ın gönderdiği 300 ayakkabıyı Knight satmaya çalışırken, Bowerman de bu ayakkabıların nasıl daha hafif ve daha iyi üretilebileceğini bulmaya çalışıyordu. İşte Nike markasının kuruluşu böyle başladı. Kendisi de bir koşucu olan Jeff Johnson, Knight ve Bowerman’ın kurmuş olduğu şirkete çalışan olarak girdi. Johnson 1971 yılında marka için Nike ismini bulan kişi oldu.



LOUIS VUITTON



1854 yılında kurulmuş olan Fransız moda evi Louis Vuitton, ismini 1821 yılında Fransa’da doğan Louis Vuitton’dan alıyor.n Evinin bulunduğu yer ile Paris arası 400 kilometre olan Louis bu yolu yürüyerek gidiyordu. Yol boyunca seyahatini finanse edebilmek için değişik işlerde çalışan Louis, seçkin valiz imalatçısı ailelerin evlerinde çırak olarak çalıştı. Peter Chao işinde başarılı olan Louis’yi karısının yanında çalışması için gönderdi ve böylece Louis Fransız Kraliyet Ailesi’nden kaliteli seyahat çantaları nasıl olmalı öğrenmeye başladı. LV Co. adıyla kendi valizlerini öğrendiği bilgilerle üretmeye başladı. Louis Vuitton’un ilk dükkânı 1885 yılında Londra’da açıldı.















COCA COLA



Coca Cola, 1886’da John Pemberton isimli bir eczacının deneyiyle üretildi. Karamel rengindeki karışım, karbonatlı su ile karıştırılarak 5 sentten satılmaya başlandı. Coca Cola’nın isim babası Pemberton’un muhasebecisi F. Robinson oldu. İşadamı Joseph Biedenharn’ın Coca Cola’yı şişeleyerek satma fikriyle,1899’da 1 dolara satılmaya başlandı. Taklitlerinin önüne geçmek amacıyla karanlıkta da tanınabilen şişe bir yarışmayla üretildi.



IKEA



IKEA’nın adı, İsveçli kurucusunun isminin baş harfleri olan I ve K ile büyüdüğü yer olan Elmtaryd Çiftliği (E) ve Agunnaryd (A) Köyü’nden geliyor. Ingvar Kamprad’ın evinin yakınındaki ormanda üretilen mobilyalar 1948’de satılmaya başlandı ve IKEA böylece mobilya üretimine girmiş oldu. 1956’da bir masanın arabaya sığdırabilmek için bacaklarının sökülmesiyle, IKEA’nın evde müşterilerin kendi montajlarını yapma konsepti doğdu.



APPLE





Apple, 1976 yılında Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronals Wayne tarafından, kişisel bilgisayar (PC) kiti satmak amacıyla kuruldu. Elmanın kirazla karıştırılmasını engellemek için ısırılmış elma logosunu kullanan Apple, ilk çıktığında kurucularından Jobs ve Wayne’ın tasarladığı, elma ağacının altında oturan Isaac Newton’un resmedildiği logoyu kullanıyordu.



H&M



1947 yılında Erling Persson tarafından İsveç’te Hennes adıyla açılan mağazada sadece kadın kıyafetleri satılıyordu. Markanın ismi olan Hennes ‘hers’ (İngilizce kadınlar için onunki anlamında) anlamına geliyordu. Persson 1968 yılında Stockholm’de av malzemeleri satan Mauritz Widforss adındaki mağazayı satın alarak, erkek kıyafetlerini de sattığı ürünlere eklemiş oldu. Bundan sonra mağazanın adı Hennes & Mauritz (H&M) olarak değiştirildi.



PEPSI



Pepsi Cola’nın da geçmişinde Caleb Bradham isimli bir eczacı var. 1898’de üretilen içecek karbonlu su, kola yemişi, vanilya ve ender rastlanan yağlarını içeriyordu. Müşteriler bu karışıma Brad’s Drink (Brad’in İçeceği) diyorlardı fakat Brad bu adı Pepsi Cola olarak değiştirdi. 1902 yılında Pepsi-Cola şirketi Brad’in eczanesinin arka odalarında kurulmuş oldu. 2. Dünya Savaşı yıllarına gelindiğinde Pepsi Cola vatansever reklam kampanyalarıyla ününü artırdı.



GOOGLE



Amerikalı iki üniversite öğrencisi L. Page ve S. Brin, internetteki verilerin sınıflandırılarak bilgiye ulaşılmasını kolaylaştırmak konusunda hemfikirdi. 1998’de 3 kişiden oluşan şirketin merkezi bir evin garajıydı ve aynı yıl PC Magazine’in en iyi 100 internet sitesi sıralamasına giren Google kurulmuş oldu. Yazar D.A. Vise, Googol’un yanlış yazılması sonucu Google isminin ortaya çıktığını belirtiyor. Googol matematikte 10 üzeri 100’e, yani 1 googol ‘1’ rakamının yanına 100 tane sıfır eklenince oluşan sayıya eşit.



HONDA



Alaylı bir mühendis olan Soichiro Honda, Toyota’ya kendi piston tasarımlarını satıyordu. 2. Dünya Savaşı’nda petrolün kısıtlı olması nedeniyle arabasını kullanamayan Honda’nın bisikletine küçük bir motor takma fikri çok ilgi topladı. 1946 yılında motosiklet motoru üretimi yapmak amacıyla Honda Teknik Araştırma Enstitüsü’nü kurdu. 1949 yılında Honda Motor şirketi doğdu ve Honda markalı ilk otomobil 1963 yılında üretildi.













(haberturk.com'ın haberi)



