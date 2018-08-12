Dev maçta kazanan Manchester City

Arsenal - Manchester City: 0-2

İSTANBUL (DHA) - İngiltere Premier Lig ilk hafta mücadelesinde Manchester City, deplasmanda Arsenal\'ı 2-0 mağlup etti.

Arsene Wenger ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük koltuğuna Unai Emery\'i getiren Arsenal, yeni teknik direktörü ile çıktığı sezonun ilk maçında Manchester City engeline takıldı. Emirates Stadyumu\'nda oynanan müsabakanın 14\'üncü dakikasında Sterling\'in ceza sahası dışından etkili vuruşunda son şampiyon Manchester City 1-0 öne geçti. Golden sonra maçı domine eden City\'ye karşı Arsenal savunması açıklar verse de, Manchester ekibi bu pozisyonları değerlendiremedi ve ilk yarı 1-0\'lık City üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıda etkisini sürdüren Menchester City, 64\'üncü dakikada Bernardo Silva\'nın golüyle durumu 2-0\'a getirdi. Karşılaşmanın kalan bölümünde iki ekip de yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve Manchester City deplasmanda Arsenal\'ı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Manchester ekibi sezona 3 puanla başlarken, Arsenal ilk haftadan puan çıkartamadı.

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