Dev maçta devrilen olmadı

EURO 2012 dev bir maça daha sahne oldu.D Grubunun iki büyük favorisi Fransa ve İngiltere kozlarını paylaştı. Lescott'un golüyle yenik duruma düşen Fransa, Samir Nasri ile beraberliği yakaladı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Fransa karşılaşmaya Lloris, Debuchy, Evra, Rami, Mexes, Cabaye, Ribery, Nasri, Malouda, A. Diarra ve Benzema 11'iyle başlarken İngiltere, Hart, Johnson, Terry, Lescott, Cole, Milner, Gerrard, Parker, Oxlade-Chamberlain, Young ve Welbeck 11'iyle sahadaki yerini aldı.

Her iki takımda karşılaşmaya kontrollü başlarken Fransa ilk dakikalardan itibaren oyunu İngiltere yarı sahasına yıkmayı denesede İngiliz savunması buna müsade etmedi.

İlk dakikalardaki durgunluğunu üstünden atan İngiltere gol için Fransa kalesine yüklenmeye başladı. Young ve Welbeck ikilisi ile hücumda etkili olan İngilizler yakladığı fırsatları değerlendiremedi.

Karşılaşmanın ilk 10 dakikası düşük tempoda geçilirken Fransa topu ayağında daha fazla tutan taraf oldu.

15. dakikada İngiltere çok net bir gol kaçırdı. Ashley Young'ın arapasında kaleci Lloris'in solundan geçen Milner, topu rahat olmasına rağmen yan ağlara gönderdi. İngilizler çok önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

Gol için Fransa kalesine yüklenen İngiltere aradığı golü 30. dakikada Manchester City'de forma giyen Lescott ile buldu. Gerrard'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topa arka direkte iyi yükselen Lescott, güzel bir kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi:1-0.

Bu golle İngiliz oyuncu Milli Takımı'ndaki ilk golünü kaydetmiş oldu.

Fransa kalesinde golü gördükten sonra İngiltere kalesine beraberlik için yüklenmeye başladığı sırada çok önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Nasri'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta A. Diarra kafayı vurdu. Hart'tan dönen topu Ribery tekrar A. Diarra'ye aktarırken, orta saha oyuncusunun vurduğu ikinci kafa vuruşu kale direğinin solundan auta çıktı.

Fransızlar kaçırdıkları net pozisyondan sonra Nasri ile bu kez maça dengeyi getirdiler. 39. dakikada Fransa'da sahneye çıkan isim Samir Nasri oldu. Ribery'nin pasında ceza sahası sol köşesinde buluşan Arsenalli oyuncu Nasri, yerden yaptığı sert vuruşla kaleci Hart'ı kapattığı köşeden avladı:1-1.

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca iki takımda soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

İngiltere aynı ilk yarıdaki gibi alan savunmasına yoğun bir presi de ekleyerek Fransızların pas kanallarını kapatarak oyuna başladı.

İlk yarının ilk 15 dakikası karşılıklı ataklarla geçilirken iki takımda pozisyon üretmekte zorluk çekti. İlk yarıya oranla daha kısır bir başlangıç yapan iki takımda kontrolü elinden bırakmadı.

İkinci yarının ilk tehlikeli atağını Fransa Benzema ile yakaladı. Nasri ile ceza sahası dışında verkaça giren Benzema'nın sert vuruşu, Hart'ın kucağında kaldı.

74. dakikada Nasri'nin ara pasına hareketlenen Oxlade-Chamberlain'in kademesine İngiliz oyuncular girdi ve Fransa önemli bir fırsattan yararlanamadı.

Karşılaşmanın kalan dakikaları karşılıklı ataklarla geçilince iki takımda başka gol bulamadı ve mücadele 1-1 eşitli sona erdi.

Bu sonuçla iki takımda turnuvaya 1'er puanla başlamış oldu.