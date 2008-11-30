Dev maç F.Bahçe'nin

Beko Basketbol Ligi 8.hafta mücadelesinde Fenerbahçe Ülker, İstanbul Abdi İpekçi SporSalonu'nda Türk Telekom'u 75-73'lük skorla mağlup etti.Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Ülker, Mirsad ve Vidmar ile etkili olarak 7. dakikada rakibine 16-8 üstünlük sağladı. Sarı-lacivertli takım, pota altından Preldzic ile etkili oyununu sürdürerek farkı arttırdı ve ilk periyodu 25-11 üstün geçti.İkinci periyotta da iyi oyununu sürdüren ev sahibi takım, Oğuz ve Mirsad ile boyalı alandan sayılar üretirken, başkent ekibi ise Wright ve Dudley ile karşılık vererek periyodun sonunda farkı eritti. Adam adama savunma yapan Türk Telekom, Fenerbahçe Ülker'i durdurmakta zorlanınca, ilk yarıyı ev sahibi takım 44-39 üstün tamamladı.Üçüncü çeyreğe etkili başlayan Türk Telekom, Wright ve Bekir'in ürettiği sayılarla 23. dakikada 44-44 eşitliği yakaladı. Başkent ekibi, periyodun başında 4 dakikada 9-0'lık seri yaparak 24. dakikada da 48-44 üstünlük sağladı. Maçta dengenin sağlandığı bu bölümde Oğuz ile pota altından sayılar bulan Fenerbahçe Ülker, 27. dakikada tekrar öne geçti: 51-50. Türk Telekom, Serkan'ın katkılarıyla üçüncü periyodu 63-57 önde kapattı.Büyük çekişmenin yaşandığı son periyotta, sarı-lacivertliler Smith ve Oğuz ile boyalı alandan sayılar üretirken, konuk takım ise Wright ile karşılık verdi ve son 3 dakikaya 71-70 Türk Telekom önde girdi. Sarı-lacivertliler, Smith ve Gricek ile bulduğu basketlerle bitime 22 saniye kala 74-71 üstünlük sağladı. Son saniyeler büyük bir çekişmeye sahne olurken, bitime 3,5 saniye kala Bekir ile faul atışından 2 sayı üreten Ankara ekibi skoru 74-73 yaptı. Bitime iki saniye kala Green ile faul atışından 1 saniye üreten Fenerbahçe Ülker, skoru 75-73 yaparken, son saniyede Bekir ile hücumu değerlendiremeyen Türk Telekom maçtan 75-73 yenik ayrıldı.Fenerbahçe Ülkerspor, ilk 7 hafta sonunda hiç mağlubiyeti olmayan Türk Telekom'un yenilmezlik unvanına son verdi.Bu sonucun ardından, Beko Basketbol Ligi'nde yeni lider Efes Pilsen olurken, yenilgisiz takım da kalmamış oldu.Fenerbahçe Ülker ise Efes Pilsen ve Aliağa Petkim'e karşı aldığı üst üste mağlubiyetin ardından, zorlu rakibi Türk Telekom'u yenerek kötü gidişine son verdi.Öte yandan, karşılaşmayı 5 bin civarında sarı-lacivertli taraftar izledi.Salon: Abdi İpekçi Spor SalonuHakemler: Mehmet Keseratar – Alper Özgök – Serdar ÜnalFenerbahçe Ülker: Marques Green 3 (1 ribaund, 2 asist), Mirsad Türkcan 11 (5 ribaund), Ömer Onan 2 (1 ribaund- 3 asist), Semih Erden 2 (2 ribaund- 1 asist), Damir Kaan Mrsic 5 (2 ribaund, 1 asist), Gordan Giricek 8 (2 ribaund- 4 asist), Gasper Vidmar 8 (1 ribaund), Oğuz Savaş 17 (4 ribaund- 1 asist), Devin Smith 13 (6 ribaund, 4 asist), Emir Preldzic 6 (3 ribaund, 2 asist)Türk Telekom: Roderick Blakney 7 (4 ribaund- 6 asist), Serkan Erdoğan 11 (2 ribaund- 1 asist), Michael Wright 20 (4 ribaund- 1 asist), Bekir Yarangüme 9 (3 ribaund- 2 asist), Tutku Açık 5 (3 ribaund- 2 asist), Kennedy Wilson 6 (1 ribaund- 1 asist), Erwin Dudley 8 (7 ribaund- 4 asist), Chris Lang 4 (4 ribaund- 1 asist), Asım Pars 3 (5 ribaund- 1 asist)1.PERİYOT: 25-112.PERİYOT: 44-393.PERİYOT: 57-63