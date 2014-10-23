Paleontolojistlerin 50 yıldır üzerine kafa yordukları dev kollu dinozorun gizemi çözüldü. Dev boyutlardaki dinozorun; gagalı, kambur sırtlı ve kocaman toynaklı ayaklara sahip olduğunu belirtildi.

Rebecca Morelle’nin BBC Türkçe’deki haberine göre, 1960'lı yıllarda araştırmacılar dev boyutlarda iki dinozor kolunu gün ışığına çıkardılar. Uzmanlar, onyıllarca bu kolların ne tür bir dinozora ait olduğu konusunda spekülasyonlarda bulunup çeşitli tezler ortaya attılar. Son olarak, dinozorun vücudunun geri kalanının da bulunmasıyla; uzmanlar, söz konusu yaratığın başta düşündüklerinden bile garip olduğunu ifade etti.

'Hayalgücümüzün ötesinde'

Nature dergisinde yayımlanan araştırma ekibinin başkanı Güney Kore Jeoloji ve Maden Enstitüsü'nden Yuong-Nam Lee, "Bulduğumuz en garip dinozorlardan biri. Hayal gücümüzün de ötesinde" dedi.

Bu dinozorla ilgili olarak 50 yıldır bilinen tek şey, ucunda üç dev pençe bulunan 2,4 metre uzunluğunda dev kollara sahip olmasıydı.

Dinozorun Latince ismi olan “Deinocheirus mirificus”, "alışılmadık korkunç eller" anlamına geliyor. Bulunan kollardan yola çıkılarak yapılan yeniden canlandırmalarda dinozor, T-Rex tipi bir yırtıcıdan, tembel hayvan gibi kollarını ağaçlardan sallanırken kullanan bir yaratığa kadar birçok farklı şekilde resmedildi.

11 metrelik dev bir yaratık

Ancak Moğolistan'da bu dinozora ait bulunan iki neredeyse tam iskelet tüm bu spekülasyonlara son noktayı koydu.

Uluslararası araştırma ekibi, dinozorun 11 metre uzunluğunda ve altı ton ağırlığında dev bir yaratık olduğunu ifade ettiler. Dinozorun uzun bir kafası, ördeğe benzer bir gagası ve sırtında yüzgece benzer bir kamburu bulunuyor. Bacakları kısa ama yaşadığı bataklık bölgelerinde saplanmayı önleyen çok büyük toynaklı ayakları var.

Uzmanlar, dinozorun büyük olasılıkla yavaş hareket eden bir tür olduğunu, kollarında dev pençelerini de kazma ve tatlı su kaynaklarının etrafındaki otları toplamak için kullandığını belirttiler.