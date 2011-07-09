-DEV KEMENÇE İLE REKORLAR KİTABI'NA GİRMEK İSTİYOR TRABZON (A.A) - 09.07.2011 - Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde yaşayan kemençe ustası bir kişi, yaptığı 4.5 metre uzunluğundaki kemençe ile Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurdu. İlçede mobilya üretim atölyesi bulunan Mustafa Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl 2,5 metre uzunluğunda bir kemençe yaptığını, bu sene kendisini geliştirerek kemençenin uzunluğunu 4,5 metreye çıkardığını söyledi. Amacının, ilçeyi ve bölgeyi il dışından gelecek yerli ve yabancı turistlere kemençe ile tanıtmak olduğunu ifade eden Kaya, ''Kemençeyi yaklaşık 15 günde çeşitli ağaçları kullanarak yaptık. Bu süre içerisinde iş yerimde çalışan arkadaşlar da bana yardımcı oldu'' diye konuştu. Kemençe görüntüsü verebilmek için yaptığı çalışmaları anlatan Kaya, ''Hiçbir masraftan kaçınmadım. Bildiğimiz kemençenin görüntüsü ve detayları ne ise bunda da onu yaptım. Şu anda bu şekliyle bütün masrafları yaklaşık olarak 7 bin 500 lirayı buldu. Dünyanın en büyük kemençesini yapmaktan dolayı çok mutluyum'' dedi. İş yerinin önünde sergilediği dev kemençeye ilginin yoğun olduğunu kaydeden Kaya, Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için internet üzerinden başvurusunu yaptığını, kemençenin ayrıca 23-30 Temmuz tarihleri arasında Trabzon'da yapılacak 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nda sergileneceğini sözlerine ekledi.