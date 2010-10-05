Dev kediler İstanbul sokaklarında

T24- iDANS Uluslararası Çağdaş Dans ve Performans Festivali'nde, iKEDi isimli proje ile dev kediler İstanbul sokaklarını dolaşıyor.





Bimeras Kültür Vakfı tarafından düzenlenen, disiplinlerarası sanat festivali iDANS Uluslararası Çağdaş Dans ve Performans Festivali’nde, iKEDi isimli proje başladı. Güney Afrikalı sanatçı Roger Titley tarafından tasarlanan dev kedi kuklaları İstanbul’u dolaşıyor ve 15 mahalleyi ziyaret ediyor. İstanbul’un çeşitli parklarında ve meydanlarında kurulacak ‘sokak atölyeleri’nde herkes yeteneğini konuşturarak dev kuklaların küçük boyutta olan kopyalarını yapıyor. İstanbul’u bir açıkhava sanat atölyesine çevirecek olan iKEDi etkinliklerine katılım ise tamamen ücretsiz.













4 metrelik kediler yollarda



Beyoğlu Belediyesi’nin desteği, evsahipliği ve Bilgi Üniversitesi’nin katkılarıyla hayata geçen iKEDi projesinde 3 metre yüksekliğinde, 4 metre uzunluğundaki kediler İstanbullularla sanatı buluşturuyor. Proje kapsamında İstanbul sokaklarıyla özdeşleşen kedilerin yanında köpek, martı, lüfer balığı ve yunus balığı figürleri de İstanbul’un çeşitli mahallelerinde, kültür merkezleri ve alışveriş merkezini ziyaret ederek halkla buluşacak. Etkinliğe katılanlar mahalle ve parklarda kurulacak sokak atölyelerinde hayvanların kuklalarını yapabilecek. Proje, İstanbul’un farklı mahallelerinde yaşayanların sanatla buluşmasını ve sanatsal yetenekleri ile yaratıcılıklarının sınırlarını tanıma fırsatı yakalamalarını amaçlıyor.







Her mahalle sanatla buluşuyor



iKEDi projesi sanatın sokağa yansıyan tarafını ortaya çıkarmak ve geniş kitlelerde sanata olan ilginin artmasını sağlamak amacıyla “Biz de İstanbulluyuz” kavramıyla yola çıktı.. 2009 Linz Avrupa Kültür Başkenti Sahne Sanatları Direktörü Airan Berg tarafından iDANS için geliştirilmiş bir proje olup İstanbul’un sokaklarını, havasını ve suyunu paylaştığımız hayvanlarla uyumlu bir yaşama ve diğer canlıların var olma haklarına saygılı bir bakışa davet ediyor. Televizyon, tiyatro ve sinema dünyasına yaptığı tasarımlarla tanınan, 2010 Dünya Futbol Şampiyonası’nın açılış ve kapanış törenlerinde dev boyutlardaki uğur böceği ve fil kuklalarıyla dünyanın hayranlıkla izlediği eşsiz bir performansa imza atan Güney Afrikalı sanatçı Roger Titley, iKEDi projesinin ana eksenini oluşturan kuklaların tasarımını gerçekleştiriyor. Titley’in tasarımları İstanbul’un mahallelerinde hep beraber gerçekleştirilecek.



Sokak atölyeleri 1, 2, 3, 5, 9, 10, 13, 16, 17, 21, 23, 24, 29, 30, 31 Ekim 2010 tarihlerinde farklı mahalleleri ziyaret edecek. Atölyelerin kurulacağı mahalleleri öğrenmek için www.idans.info / www.ikedi.org sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

(www.radikal.com.tr'in haberi.)













