Dev kadrodan geleneksel poz

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Son dönemin en başarılı kadın oyuncularından 11'i, Amerikan Vanity Fair dergisinin Hollywood sayısı için bir araya geldi

02 Şubat 2012 02:00


T24-  Son dönemin en başarılı kadın oyuncuları arasında gösterilen 11 aktris, Amerikan Vanity Fair dergisinin Hollywood sayısı için bir araya geldi




Radikal'in haberine göre, Amerikan magazin dergisi ‘Vanity Fair’ her yıl olduğu gibi bu sene de mart sayısını Oscar Ödül Töreni’ne ayırdı. Hollywood’un son dönemde parlayan kadın yıldızlarının yer aldığı derginin üç parçadan oluşan kapağında, ‘Ejderha Dövmeli Kız’ karakteriyle ‘En İyi Kadın Oyuncu’ dalında Oscar’a aday gösterilen Rooney Mara, ‘Jane Eyre’ rolüyle dikkatleri üzerine çeken Mia Wasikowska, ‘Açlık Oyunları’nın Katniss’i Jennifer Lawrence ve ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ dalında heykelciği kucaklaması beklenen Jessica Chastain yer alıyor.


Kapağın iç kısmında ise şu isimler var: Elizabeth Olsen, Adepero Oduye, Shailene Woodley, Paula Patton, Felicity Jones, Lily Collins ve Brit Marling. Fotoğraflarda, 1920’li yıllara damgasını vuran saç tasarımları ve caz müziğin yeni yeni filizlenmeye başladığı dönemin ambiyansını taşıyan kıyafetler dikkat çekiyor.


Derginin internet sitesinde yayımlanan röportajında oyuncu ve aynı zamanda rock grubu Genesis’in vokali Phil Collins’in kızı Lily Collins, filmdeki rolü canlandırmasıyla ilgili olarak babasının tepkisini ve senaryo önüne geldiğinde hissettiklerini anlattı: “Babam gurur yaptığı için ilk başta yer almamı istemedi ama projeyi okuduğumda bir an önce parçası olmak istediğimi anladım.”


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