Dev ihale Fransızların



Alman ThyssenKrupp şirketi Avustralya'nın milyarlarca Euro'luk denizaltı ihalesini Fransız sanayi holdingi DCNS'e kaptırdı. Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull 12 denizaltılık ihaleyi Fransız şirketinin kazandığını duyurdu. Denizaltılar Avustralya'da inşa edilecek. Alman ThyssenKrupp şirketi de denizaltıları Avustralya'da inşa etmeye hazır olduğunu açıklamıştı. Dünyanın savunma alanındaki en kârlı siparişlerinden biri olan ihalenin bedelinin, uzun bir döneme yayılacak olan bakım ve onarım çalışmalarıyla birlikte 34 milyar euroyu bulacağı tahmin ediliyor.

Denizaltı ihalesine Japon Mitsubishi Heavy Industries ve Kawasaki Heavy Industries şirketleri de katılmış ancak her ikisi de kısa süre önce ihaleden çekilmişti. Kawasaki şirketi favori gösterilmekteydi.

Avustralya, deniz kuvvetlerini 4 bin ton sınıfı denizaltılarla takviye etmeyi kararlaştırmıştı. Devlet kuruluşlu olan Fransız şirketi 5 bin ton sınıfı nükleer denizaltısının dizel ve elektrik motorlu versiyonlarını teklif etmişti.