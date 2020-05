Dev hastane gemisi New York'a ulaştı; sosyal mesafe kurallarını unutup gemiyi görmeye gidenler tepki çekti

T24 Dış haberleri

Yeni tip Koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü ABD şehirlerinden biri olan New York'a Covid-19 hastası dışındaki vatandaşların tedavisi için bin odalık hastane gemi geldi. Dev geminin gelişini görmek isteyen New Yorkluluların sosyal mesafe kurallarına uymadan dışarı çıkıp kalabalık oluşturması ise tepki çekti.

Koronavirüs vakalarının 164 bini aştığı ABD'de New York'a Koronavirüs dışındaki hastaların tedavi ve bakımları için bin kişilik odası olan bir hastane gemi yanaştı. Salgın döneminde New York'taki sağlık hizmetleri krizini ferahlatması beklenen adım New Yorkluların da ilgisini çekti.

Öte yandan dev hastane geminin limana yanaşma anlarını video görüntüleri ve fotoğraflarla izlemekle yetinmeyen bazı New Yorklular sosyal mesafe ve izolasyon kurallarını ihlal ederek dışarı çıkarak geminin geliş anlarını izledi. Gemiyi izlemeye gidenler arasında eski New York Belediye Başkanı Rudy Guiliani de vardı.